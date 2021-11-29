Новый взгляд на искусственный интеллект: робот, пишущий стихи и рисующий картины

Ай-Да – первый в мире ультрареалистичный гуманоидный робот-художник, изобретённый Эйданом Меллером в Оксфорде , и в пятницу она дала публичное исполнение стихов, которые написала с помощью своих алгоритмов в честь великого итальянского поэта Данте. Об этом сообщает CNN.

Ай-Да способна создавать картины и поэзию, используя свои алгоритмы для подражания человеческим действиям - CNN

Концерт прошел в известном музее Эшмола Оксфордского университета в рамках выставки, посвященной 700-летию смерти Данте. Поэма Ай-Да была создана как ответ на эпопею поэта "Божественная комедия", которую Ай-Да прочитала полностью. Это позволило ей затем использовать свои алгоритмы, чтобы черпать вдохновение из речевых моделей Данте, а также использовать собственный банк слов и создать свою работу.

Меллер сказал, что способность Ай-Да имитировать человеческое письмо "настолько великолепна, что даже если прочтем написанное ею, то не узнаем, что это не человек", и отметил, что когда Ай-Да читала свое стихотворение в пятницу вечером, "было легко забыть, что ты имеешь дело не с человеком".

Меллер сказал, что главная вещь, которую он и команда, работающая с Ай-Да, определили во время разработки, — это то, что проект продемонстрировал "не насколько она человек, а насколько люди роботизированы".

"Через Ай-Да и использование искусственного интеллекта мы можем узнать о себе больше, чем когда-либо раньше – Aй-Дa позволяет нам получить новое представление о наших собственных моделях и наших собственных привычках, поскольку мы видим, что она подражает им прямо вперед. нами", — сказал Меллер.

Меллер считает, что Ай-Да может быть пионером в мире искусственного интеллекта, и то, что она создает – будь то поэзия или произведения искусства – расширит границы того, чего можно достичь в технологиях.

Как сообщали "Комментарии" ранее, искусственный интеллект способен прогнозировать погоду лучше метеорологов.











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