Невероятный реализм: Disney представил робота с человеческой мимикой

Команда ученых Disney продемонстрировала результаты работы над роботом, чей взгляд невероятно похож человеческий. По заверениям разработчиков, эта технология может проявить себя не только в парках развлечений. Об этом сообщает World Today News.

Создан робот с человеческой мимикой

Из года в год роботы становятся все более похожими на людей. Их движения и внешний вид постоянно улучшаются, но люди все еще четко понимают, что говорят с машинами. Теперь появился проект, который может решить проблему кажущейся неестественности таких роботов.

Инженеры Disney и ученые-робототехники разработали систему, которая дает роботам-гуманоидам гораздо более реалистичный вид. Показанная машина имитирует движения человека, смотрит прямо и моргает. Также можно увидеть слишком прыгающие движения глаз, которые выглядят непроизвольно. Так же как у человека, который что-то замечает, глядя по сторонам.

Движения головы более естественны, а грудь немного приподнимается — как при дыхании. Благодаря датчику, расположенному в области груди, робот знает, когда ему следует повернуться к конкретному человеку. Если во время взаимодействия с человеком он услышит издалека звук, он посмотрит в том направлении и продолжит разговор. Такое поведение заставляет машину вести себя более человечно.

Изобретение позволит комфортно разговаривать с роботом, который начинает больше походить на живое существо, чем на машину с камерой и искусственным интеллектом. Не исключено, что эта технология будет широко использоваться во всех новых роботах, которые будут взаимодействовать с людьми.

Как сообщало издание "Комментарии", робот поднял тревогу, когда его попытались украсть.

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