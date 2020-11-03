Крупнейшая в мире сеть супермаркетов отказалась от использования роботов

Гигант розничной торговли Walmart отказался от планов использования роботов для отслеживания запасов. Об этом сообщает BBC

Крупнейшая в мире сеть супермаркетов заявила о прекращении партнерства с Bossa Nova Robotics, которая производила передвижных роботов. Машины сканируют полки, чтобы убедиться, что все товары есть в наличии, а цены точны. Они были разработаны, чтобы помочь обычным магазинам конкурировать с такими интернет-гигантами, как Amazon и Alibaba. Роботы используются в магазинах Walmart с 2017 года.

"Эту идею мы опробовали примерно в 500 магазинах", — говорится в заявлении Walmart.

Walmar заявил, что продолжит экспериментировать с новыми технологиями в своих магазинах. Гигант розничной торговли продолжает использовать в своих магазинах других роботов, в том числе автономные скрубберы для полов.

Отсутствие запасов является проблемой для розничных торговцев, поскольку это может повлиять на продажи, если покупатели не могут найти товар на полках магазинов. Точная инвентаризация также важна для становящейся все более популярной службой самовывоза и доставки Walmart.

В условиях жесткой конкуренции между розничными торговцами другие компании использовали другие подходы к автоматизации. Интернет-магазины, такие как Amazon и Alibaba, пытались повысить эффективность, используя роботов на своих складах.

В 2012 году Amazon купила компанию, занимающуюся робототехникой, чтобы повысить эффективность своих центров исполнения, где сейчас используется более 200 000 роботов. Еще один конкурент Walmart, Target, более неохотно использует роботов в своих магазинах, предпочитая вместо этого, чтобы покупатели взаимодействовали с людьми.

Как сообщало издание "Комментарии", эксперты рассказали, когда роботы окончательно заменят людей.

Walmart отказывается от роботов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!