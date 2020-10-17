Американская компания представила уникальную модель робота-дельфина

Реалистичный аниматронный дельфин-робот, который должен стать заменой животным, которые пребывают в неволе в тематических парках, был представлен американской инженерной фирмой. Об этом сообщает ABC News.

Edge Innovations создала робота-дельфина

Около 20 стран Европы уже запретили или ограничили использование диких животных в цирках. Робот длиной 2,5 метра, стоимостью до 5 миллионов долларов, имеет "кожу" из медицинского силикона и был сделан компанией Edge Innovations, которая также создала водных существ для голливудских блокбастеров "Освободите Вилли", "Глубокое синее море" и "Анаконда".

"В настоящее время в неволе содержится около 3000 дельфинов, которые используются для получения нескольких миллиардов долларов только при продаже и приобретении дельфинов", — сказал основатель и генеральный директор Edge Innovations Уолт Конти.

Компания Edge надеется, что такие роботы, как ее дельфин, однажды смогут развлекать толпы в тематических парках, вместо того, чтобы держать диких животных в неволе. Пловцы могли бы нырять с большими белыми акулами-роботами или даже рептилиями, которые миллионы лет назад заполнили моря в Юрскую эпоху.

Как сообщало издание "Комментарии", робот научился готовить 19 блюд.

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