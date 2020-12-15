Vivo намеревается представить самый тонкий 5G-смартфон (ФОТО)

Предполагаемые живые изображения смартфона Vivo X60 просочились всего за пару недель до его запуска 29 декабря. Изображения дают нам четкое представление о том, как может выглядеть телефон, и предлагают некоторые из его возможных характеристик. Также предполагается, что Vivo X60 станет самым тонким смартфоном 5G в мире — тоньше, чем iPhone 12 и iPhone 12 mini, которые имеют толщину 7,4 мм. Vivo уже подтвердила, что серия X60 будет поставляться с Exynos 1080 SoC и включать оптику Zeiss.

ФОТО: Digit

Как сообщает CNMO, типстер опубликовал снимки, якобы демонстрирующие Vivo X60 вживую в трех различных цветовых вариантах. Смартфон, похоже, сохранил градиентную отделку, которая была представлена ​​в серии Vivo X50 в прошлом году.

Vivo X60 будет поставляться с тройными задними камерами, а Vivo X60 Pro — с четырьмя задними камерами, как предполагают недавние тизеры, опубликованные на Weibo. Живые изображения, появившиеся в сети, также предполагают наличие трех камер на задней панели Vivo X60, а также небольшую неровность. Кроме того, у телефона, похоже, есть порт USB Type-C, решетка динамика, слот для SIM-карты и основной микрофон внизу.





В верхней части Vivo X60, кажется, есть дополнительный микрофон и слоган с надписью "Профессиональная фотография". В дополнение к живым изображениям аналитик Weibo заявил, что Vivo X60 будет самым тонким телефоном 5G на рынке с толщиной 7,3 мм. Это меньше, чем у iPhone 12 и iPhone 12 mini толщиной 7,4 мм.

Серия Vivo X60 поступит в Китай в конце этого месяца с Exynos 1080 SoC. Он станет преемником телефонов Vivo X50, дебютировавших в июне. Vivo X60 и X60 Pro, скорее всего, будут работать под управлением OriginOS компании из коробки. Недавняя утечка также раскрыла дизайн с дырочками на обоих телефонах Vivo: X60 с плоским дисплеем и X60 Pro с изогнутым дизайном.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo начинает вторжение на европейский рынок.

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