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Компания Vivo начинает вторжение на европейский рынок

Vivo может похвастаться большой долей рынка в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии, теперь компания нацелена на Европу

сегодня, 14:49
Автор:

Павел Зинченко

Компания Vivo, один из крупнейших мировых брендов смартфонов, расширяет свой бизнес в Европе. В настоящее время компания планирует продавать телефоны и аксессуары на шести новых рынках: Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польше и Испании. Об этом сообщает издание EXbulletin.

Компания Vivo начинает вторжение на европейский рынок

Vivo расширяется в Европе

Vivo начинает работу с флагманского телефона X51 5G. По сути, это обновленная версия X50, выпущенная ранее в этом году. В заголовке представлена ​​система камеры в виде подвеса, которая, как утверждается, обеспечивает значительно улучшенную стабилизацию изображения.

Другие особенности X51s включают сверхширокоугольную камеру, телеобъектив с 2-кратным и 5-кратным увеличением, процессор Snapdragon 765, 6,56-дюймовый OLED-экран 1080p с частотой 90 Гц, память объемом 256 ГБ, аккумулятор емкостью 4315 мАч и быструю зарядку 33 Вт. Он будет доступен в Великобритании по цене 972 доллара 29 октября.

Компания также будет продавать Y70, Y20, Y11, дешевые телефоны с длительным временем автономной работы, беспроводные наушники и шейные вкладыши.

Vivo часто входит в пятерку крупнейших производителей смартфонов в мире и может похвастаться большой долей рынка в таких регионах, как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия. Компания известна своими экспериментальными аппаратными функциями. Датчики отпечатков пальцев на дисплее и всплывающие селфи-камеры — это примеры широко распространенных функций, которые впервые использовала Vivo.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo представила самый бюджетный смартфон 5G.


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