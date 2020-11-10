У популярного смартфона появился неожиданный двойник

Huawei Mate 40 получил двойника

Клоны и имитации популярных смартфонов от крупных брендов не редкость. На этот раз в онлайн-списке был замечен клон Huawei Mate 40 под названием ivvi Mate 40.

Huawei выпустила флагманскую серию Mate 40 2020 года только в прошлом месяце. Но теперь была выпущена копия устройства, которая также оснащена Qualcomm Snapdragon 865 SoC, но стоит лишь часть стоимости реальной серии Mate 40. Устройство было зарегистрировано в Интернете по цене примерно 135 долларов США.

В онлайн-списке также указано, что устройство оснащено 50-мегапиксельной пента-камерой. Кроме того, оно имеет 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Телефон также поддерживает двухрежимный 5G и имеет дизайн, очень похожий на оригинальный Huawei Mate 40. Примечательно, что логотип "LEICA" для круглых линз камеры был заменен на "AICAMERA" на задней панели, а также отличается положение светодиодной вспышки. На передней панели можно найти выемку в стиле капли воды на дисплее, у которого есть минимальные рамки с каждой стороны.

Конечно, все перечисленные характеристики ivvi Mate 40 являются обманом, но доверчивые покупатели точно найдутся. Такие копии моделей смартфонов от известных компаний всегда пытаются воспользоваться популярностью и торговой маркой известных OEM-производителей.

Как сообщало издание "Комментарии", крупные компании пытаются заполнить нишу после ухода Huawei.