kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15175.33

ETH/USD

442.94

LTC/USD

57.83

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны У популярного смартфона появился неожиданный двойник
commentss НОВОСТИ Все новости

У популярного смартфона появился неожиданный двойник

Появление "клонов" популярных смартфонов всегда было распространенным явлением

сегодня, 17:53
Автор:

Павел Зинченко

У популярного смартфона появился неожиданный двойник

Huawei Mate 40 получил двойника

Клоны и имитации популярных смартфонов от крупных брендов не редкость. На этот раз в онлайн-списке был замечен клон Huawei Mate 40 под названием ivvi Mate 40.

Huawei выпустила флагманскую серию Mate 40 2020 года только в прошлом месяце. Но теперь была выпущена копия устройства, которая также оснащена Qualcomm Snapdragon 865 SoC, но стоит лишь часть стоимости реальной серии Mate 40. Устройство было зарегистрировано в Интернете по цене примерно 135 долларов США.

В онлайн-списке также указано, что устройство оснащено 50-мегапиксельной пента-камерой. Кроме того, оно имеет 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Телефон также поддерживает двухрежимный 5G и имеет дизайн, очень похожий на оригинальный Huawei Mate 40. Примечательно, что логотип "LEICA" для круглых линз камеры был заменен на "AICAMERA" на задней панели, а также отличается положение светодиодной вспышки. На передней панели можно найти выемку в стиле капли воды на дисплее, у которого есть минимальные рамки с каждой стороны.

Конечно, все перечисленные характеристики ivvi Mate 40 являются обманом, но доверчивые покупатели точно найдутся. Такие копии моделей смартфонов от известных компаний всегда пытаются воспользоваться популярностью и торговой маркой известных OEM-производителей.

Как сообщало издание "Комментарии", крупные компании пытаются заполнить нишу после ухода Huawei.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gizmochina.com/2020/11/10/huawei-mate-40-clone-ivvi-mate-40-sd865-898-yuan/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ