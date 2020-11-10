У популярного смартфона появился неожиданный двойник

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Павел Зинченко
Huawei Mate 40 получил двойника
Клоны и имитации популярных смартфонов от крупных брендов не редкость.
На этот раз в онлайн-списке был замечен клон Huawei Mate 40 под
названием ivvi Mate 40.
Huawei выпустила флагманскую серию Mate 40 2020 года только в прошлом
месяце. Но теперь была выпущена копия устройства, которая также оснащена
Qualcomm Snapdragon 865 SoC, но стоит лишь часть стоимости реальной серии Mate
40. Устройство было зарегистрировано в Интернете по цене примерно 135 долларов
США.
В онлайн-списке также указано, что устройство оснащено 50-мегапиксельной
пента-камерой. Кроме того, оно имеет 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ
встроенной памяти. Телефон также поддерживает двухрежимный 5G и имеет дизайн,
очень похожий на оригинальный Huawei Mate 40. Примечательно, что логотип
"LEICA" для круглых линз камеры был заменен на "AICAMERA"
на задней панели, а также отличается положение светодиодной вспышки. На
передней панели можно найти выемку в стиле капли воды на дисплее, у которого
есть минимальные рамки с каждой стороны.
Конечно, все перечисленные характеристики ivvi Mate
40 являются обманом, но доверчивые покупатели точно найдутся. Такие копии моделей
смартфонов от известных компаний всегда пытаются воспользоваться популярностью
и торговой маркой известных OEM-производителей.
Как сообщало издание "Комментарии", крупные компании пытаются заполнить нишу после ухода Huawei.
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