Телефоны исчезнут к 2035 году: 3 технологии полностью заменят смартфон

Смартфон может потерять роль главного персонального гаджета уже в течение следующего десятилетия. По крайней мере, так считают сторонники быстрого развития искусственного интеллекта. Например, Илон Маск ранее заявлял, что к 2030 году телефоны могут исчезнуть, уступив место устройствам, которые будут взаимодействовать с человеком почти без экрана. Портал "Комментарии" спросил популярные модели искусственного интеллекта, какие технологии могут стать преемником телефона и наконец его заменить.

Что заменит смартфон. Фото: magnific

Что заменит смартфон: прогноз Gemini

Главным кандидатом на замену смартфона через 10 лет являются очки дополненной реальности (AR-очки с ИИ). Они перенесут графический интерфейс с экрана гаджета прямо в поле зрения через голографические проекции. Взаимодействие будет происходить с помощью голосового ИИ-ассистента, жестов и нейроинтерфейсов (считывание импульсов мышц).

Массовым и популярным устройством (которые полностью заменят смартфоны) AR-очки станут в 2034-2036 годах, когда технологии позволят вместить мощный аккумулятор и MicroLED-дисплеи в корпус обычных очков.

Прогноз Claude: что заменит смартфон

Смартфон заменят нейроинтерфейсы – устройства, соединяющие мозг человека непосредственно с цифровым миром без экрана и клавиатуры. Компании типа Neuralink уже тестируют первые версии на людях, и темпы развития впечатляют.

Массовым и доступным это устройство станет ориентировочно в 2033-2034 годах – сначала в виде носимого сканера без хирургического вмешательства, а затем как минимальный имплант. Мнение вместо набора текста, мгновенный доступ к информации без рук – это не фантастика, а ближайшее будущее.

Прогноз Grok: телефон без телефона

Преемником станет миниатюрный ИИ-компаньон в виде шпильки, кольца или импланта под кожу. Он постоянно слушает, видит и понимает контекст. Все функции телефона – связь, оплата, навигация, перевод, напоминание – происходят автоматически или голосом. Экран появляется только при необходимости, как проекция на руку или стену.

Массовым устройством станет примерно в 2033–2036 годах, когда появятся удобные батареи, надежная защита данных и привычный дизайн. Смартфон просто растворится в обыденных вещах.

Что придет на смену смартфону

Если сравнить три сценария, AR-очки близки к нынешней модели использования смартфона: они просто переносят экран из кармана в поле зрения. ШИ-компаньоны могут сделать взаимодействие еще более незаметным, в то время как нейроинтерфейсы предполагают наибольший технологический скачок и в то же время больше технических и этических вопросов.

Однако смартфон вряд ли исчезнет мгновенно. Вероятнее всего, его функции будут постепенно распределяться между несколькими устройствами. Если технологии действительно преодолеют проблемы с автономностью, конфиденциальностью и удобством, к середине 2030-х годов мы можем пользоваться телефоном уже не как отдельным гаджетом, а как невидимой цифровой системой вокруг себя.

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