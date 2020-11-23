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Стали известны характеристики грядущего смартфона OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro сохраняет базовый дизайн передней части более раннего выпуска, а также имеет изогнутый дисплей

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Серия смартфонов OnePlus 9 выходит на рынок раньше, чем когда-либо прежде, и теперь стало известно, чего ожидать. @OnLeaks вернулся с рендерами OnePlus 9 Pro на основе CAD, и есть как хорошие, так и плохие новости.
На этих первых достоверных изображениях OnePlus 9 Pro можно увидеть обновленный дизайн с прошлого года. Похоже, что OnePlus решил объединить базовый дизайн 8 Pro и 8T, выпущенных в этом году. OnePlus 9 Pro сохраняет базовый дизайн передней части более раннего выпуска, в комплекте с изогнутым дисплеем.
Однако, в отличие от OnePlus 8 Pro, в топовом устройстве серии OnePlus 9 центральный модуль камеры будет заменен на модуль, установленный с левой стороны, как в 8T и последних устройствах Nord. По всей видимости, в этом модуле будет четыре датчика камеры, хотя дизайн может быть еще не завершен. OnePlus, по-видимому, решил разместить металлические кольца вокруг двух основных линз.
Согласно с @OnLeaks, в смартфоне используется 6,7-дюймовая панель. Задняя часть телефона сделана из стекла, скорее всего, с металлической рамкой. Независимо от того, из чего сделан этот смартфон, он будет включать в себя типичный ползунок предупреждений, кнопку питания и регулятор громкости на их обычных местах.
Как сообщало издание "Комментарии", в сети появились рендеры нового смартфона OnePlus.

Стали известны характеристики грядущего смартфона OnePlus 9 Pro

ФОТО: ixbt.com


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Источник: https://9to5google.com/2020/11/21/oneplus-9-pro-renders-leak-adopts-the-design-of-oneplus-8t-but-retains-curved-display/
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