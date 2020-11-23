Стали известны характеристики грядущего смартфона OnePlus 9 Pro

Серия смартфонов OnePlus 9 выходит на рынок раньше, чем когда-либо прежде, и теперь стало известно, чего ожидать. @OnLeaks вернулся с рендерами OnePlus 9 Pro на основе CAD, и есть как хорошие, так и плохие новости.

На этих первых достоверных изображениях OnePlus 9 Pro можно увидеть обновленный дизайн с прошлого года. Похоже, что OnePlus решил объединить базовый дизайн 8 Pro и 8T, выпущенных в этом году. OnePlus 9 Pro сохраняет базовый дизайн передней части более раннего выпуска, в комплекте с изогнутым дисплеем.

Однако, в отличие от OnePlus 8 Pro, в топовом устройстве серии OnePlus 9 центральный модуль камеры будет заменен на модуль, установленный с левой стороны, как в 8T и последних устройствах Nord. По всей видимости, в этом модуле будет четыре датчика камеры, хотя дизайн может быть еще не завершен. OnePlus, по-видимому, решил разместить металлические кольца вокруг двух основных линз.

Согласно с @OnLeaks, в смартфоне используется 6,7-дюймовая панель. Задняя часть телефона сделана из стекла, скорее всего, с металлической рамкой. Независимо от того, из чего сделан этот смартфон, он будет включать в себя типичный ползунок предупреждений, кнопку питания и регулятор громкости на их обычных местах.

ФОТО: ixbt.com

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