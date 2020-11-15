В сети появились рендеры нового смартфона OnePlus

На сайте 91Mobiles обнаружен ряд просочившихся рендеров, которые якобы изображают грядущий смартфон OnePlus 9.

ФОТО: Twitter

Обычно 91Mobiles сотрудничает со знаменитым лидером по утечкам информации Стивом Хеммерстоффером (он же OnLeaks) в поисках подобных утечек. Однако на этот раз, похоже, все по другому. По сути, 91Mobiles вообще не разглашает информацию о своем источнике. Иными словами, хотя у 91Mobiles хорошый послужной список точных утечек рендеринга, важно отнестись к этой конкретной утечке с более тщательной проверкой.

Согласно просочившейся информации, OnePlus 9 может поставляться с плоской панелью дисплея, которая больше, чем 6,55-дюймовая панель OnePlus 8T. Задняя часть телефона, как утверждается, останется изогнутой и может быть оснащена камерой с тремя объективами.





Анонимный источник, общавшийся с 91Mobiles, также сказал, что телефон может поставляться с частотой обновления дисплея 120 Гц. Это та же частота обновления, что и у OnePlus 8T, но она опровергает другие слухи о том, что предполагаемый OnePlus может перейти на частоту обновления 144 Гц в 2021 году. Технически, это все еще может быть в случае с вариантом Pro этого телефона.

Ожидается, что этот телефон будет запущен в 2021 году раньше, чем обычно, поскольку OnePlus необходимо будет отреагировать на предполагаемые новости о том, что Samsung также ускоряет выпуск серии Galaxy S30. Таким образом, вероятно, не придется долго ждать, прежде чем мы узнаем, настоящие ли эти рендеры или нет.

Как сообщало издание Комментарии", пользователи нового смартфона OnePlus жалуются на качество экрана.

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