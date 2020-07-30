Пользователи нового смартфона OnePlus жалуются на качество экрана

На прошлой неделе был анонсирован OnePlus Nord – смартфон среднего класса за € 399. Он имеет неплохие характеристики, но не прошел тест на прочность. И это не единственная его проблема. Об этом сообщает PingvinPro.

Как отмечают первые пользователи, у смартфона есть определенные проблемы с дисплеем. Устройство оснащено AMOLED-экраном, который при низком уровне яркости (менее 25%) отражает зеленые и фиолетовые пятна. Как прокомментировала компания, это не проблема, а особенность AMOLED-дисплеев. Указано, что это никоим образом не влияет на работу или качество экрана. Очевидно, что это не тот ответ, который ожидали услышать от производителя. Компания не сказала, что будет работать над исправлением.

Как известно, это не впервые, когда смартфоны OnePlus имеют нюансы с дисплеями. OnePlus 8 Pro, который был анонсирован в апреле этого года, также имел проблемы при низкой яркости. Тогда компания ограничила низкий уровень яркости, чтобы предотвратить этой проблеме. Мы ожидаем, что для OnePlus Nord также выпустят обновление с решением ситуации. Все же, приобретая смартфон практически за 13 тыс. не хотелось бы иметь такую "радугу".

Напомним, что были обнаружены детали относительно нового смартфона OnePlus на чипе Snapdragon 690. Это новая платформа с поддержкой 5G. Однако, точных подробностей о самом устройстве пока нет.

Как сообщало издание "Комментарии", OnePlus разработала собственную систему мобильных платежей.

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