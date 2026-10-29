Смартфоны больше не интересуют воров: почему мобильные телефоны стали меньше воровать

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Slava Kot
Еще недавно потеряться или стать целью карманников в общественном транспорте мог любой смартфон. Однако статистика Национальной полиции Украины фиксирует поразительные изменения: за последние пять лет количество краж мобильных телефонов в стране сократилось в 12 раз.
В Украине в 12 раз упало количество краж телефонов
Нацполиция Украины в ответ на запрос портала "Комментарии" сообщила, что в 2021 году украинские правоохранители зафиксировали 52 788 фактов похищения мобильных терминалов. Это самый высокий показатель за последние 5 лет.
В 2022 году на фоне полномасштабного вторжения и комендантского часа количество похищенных телефонов сократилось до 20 967. В дальнейшем спад только ускорялся: в 2024 году было украдено 13 615 мобильных телефонов, в 2025-м — 8 942 смартфонов, а за 8 942 смартфонов 522 преступления.
Блокировка по IMEI и облаку: Современные операционные системы Apple и Google имеют надежные протоколы защиты (Activation Lock, Find My Device). Угнанный гаджет после дистанционной блокировки превращается в кусок ненужного пластика и стекла. Продать его на черном рынке целым почти нереально, а разборка на запчасти дает мизерную прибыль.
Изменение социального пространства и безопасность: Комендантский час, уменьшение скоплений людей в ночное время, массовое распространение камер видеонаблюдения "умных городов" и работа полиции существенно сузили пространство для уличных карманников.
Эволюция криминалитета: Преступность массово мигрировала в киберпространство. Сегодня мошенничество, фишинг, похищение аккаунтов в мессенджерах и незаконный доступ к мобильному банкингу приносят злоумышленникам большие прибыли с минимальным риском быть пойманным на улице.
Несмотря на всеобщее снижение статистики, риск потерять смартфон остается. Поэтому следует знать несколько правил, как можно защитить телефон от кражи.
Знайте свой IMEI: Уникальный 15-значный код устройства (можно узнать, набрав *#06#) – это главный идентификатор. Статистика Нацполиции свидетельствует, что большое количество заявителей не могут внести украденный телефон в специальные базы розыска только потому, что не знают этого номера.
Настройте облачную защиту: Обязательно активируйте функции поиска и удаленного удаления данных в iCloud или Google-аккаунте.
Защитите финмониторинг: Устанавливайте надежные биометрические пароли на разблокировку экрана и банковские приложения, чтобы вор не смог воспользоваться вашими средствами даже при физическом доступе к телефону.
Если же у вас угнали телефон, то первое, что нужно сделать – немедленно заблокировать SIM-карту через мобильного оператора, обратиться в банк для блокировки счетов и подать заявление в ближайшее отделение полиции, имея при себе документы на телефон и его IMEI.
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