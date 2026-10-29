Смартфоны больше не интересуют воров: почему мобильные телефоны стали меньше воровать

Еще недавно потеряться или стать целью карманников в общественном транспорте мог любой смартфон. Однако статистика Национальной полиции Украины фиксирует поразительные изменения: за последние пять лет количество краж мобильных телефонов в стране сократилось в 12 раз.

В Украине в 12 раз упало количество краж телефонов

Нацполиция Украины в ответ на запрос портала "Комментарии" сообщила, что в 2021 году украинские правоохранители зафиксировали 52 788 фактов похищения мобильных терминалов. Это самый высокий показатель за последние 5 лет.

В 2022 году на фоне полномасштабного вторжения и комендантского часа количество похищенных телефонов сократилось до 20 967. В дальнейшем спад только ускорялся: в 2024 году было украдено 13 615 мобильных телефонов, в 2025-м — 8 942 смартфонов, а за 8 942 смартфонов 522 преступления.

Почему смартфоны больше не интересуют воров

Блокировка по IMEI и облаку: Современные операционные системы Apple и Google имеют надежные протоколы защиты (Activation Lock, Find My Device). Угнанный гаджет после дистанционной блокировки превращается в кусок ненужного пластика и стекла. Продать его на черном рынке целым почти нереально, а разборка на запчасти дает мизерную прибыль.

Изменение социального пространства и безопасность: Комендантский час, уменьшение скоплений людей в ночное время, массовое распространение камер видеонаблюдения "умных городов" и работа полиции существенно сузили пространство для уличных карманников.

Эволюция криминалитета: Преступность массово мигрировала в киберпространство. Сегодня мошенничество, фишинг, похищение аккаунтов в мессенджерах и незаконный доступ к мобильному банкингу приносят злоумышленникам большие прибыли с минимальным риском быть пойманным на улице.

Как защитить свой телефон

Несмотря на всеобщее снижение статистики, риск потерять смартфон остается. Поэтому следует знать несколько правил, как можно защитить телефон от кражи.

Знайте свой IMEI: Уникальный 15-значный код устройства (можно узнать, набрав *#06#) – это главный идентификатор. Статистика Нацполиции свидетельствует, что большое количество заявителей не могут внести украденный телефон в специальные базы розыска только потому, что не знают этого номера.

Настройте облачную защиту: Обязательно активируйте функции поиска и удаленного удаления данных в iCloud или Google-аккаунте.

Защитите финмониторинг: Устанавливайте надежные биометрические пароли на разблокировку экрана и банковские приложения, чтобы вор не смог воспользоваться вашими средствами даже при физическом доступе к телефону.

Если же у вас угнали телефон, то первое, что нужно сделать – немедленно заблокировать SIM-карту через мобильного оператора, обратиться в банк для блокировки счетов и подать заявление в ближайшее отделение полиции, имея при себе документы на телефон и его IMEI.

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