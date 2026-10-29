Смартфони більше не цікавлять злодіїв: чому мобільні телефони стали менше красти

Ще нещодавно загубитися або стати ціллю кишенькових злодіїв у громадському транспорті міг будь-який смартфон. Проте статистика Національної поліції України фіксує разючі зміни: за останні п’ять років кількість викрадень мобільних телефонів в країні скоротилася у 12 разів.

В Україні в 12 разів впала кількість викрадень телефонів

Нацполіція України у відповідь на запит порталу "Коментарі" повідомила, що у 2021 році українські правоохоронці зафіксували 52 788 фактів викрадення мобільних терміналів. Це найвищий показник за останні 5 років.

У 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення та комендантської години кількість викрадених телефонів скоротилася до 20 967. Надалі спад лише прискорювався: у 2024 році було вкрадено 13 615 мобільних телефонів, у 2025-му — 8 941 смартфон, а за перші дев'ять місяців 2026 року поліція зареєструвала 4 522 злочини.

Чому смартфони більше не цікавлять злодіїв

Блокування за IMEI та хмарою: Сучасні операційні системи Apple та Google мають надійні протоколи захисту (Activation Lock, Find My Device). Викрадений гаджет після дистанційного блокування перетворюється на шматок непотрібного пластику та скла. Продати його на чорному ринку цілим майже нереально, а розбирання на запчастини дає мізерний прибуток.

Зміна соціального простору та безпека: Комендантська година, зменшення скупчень людей у нічний час, масове поширення камер відеоспостереження "розумних міст" та робота поліції суттєво звузили простір для вуличних кишенькових злодіїв.

Еволюція криміналітету: Злочинність масово мігрувала в кіберпростір. Сьогодні шахрайство, фішинг, викрадання акаунтів у месенджерах та незаконний доступ до мобільного банкінгу приносять зловмисникам значно більші прибутки з мінімальним ризиком бути спійманим на вулиці.

Як захистити свій телефон

Попри загальне зниження статистики, ризик втратити смартфон залишається. Тому слід знати кілька правил, як можна захистити свій телефон від крадіжки.

Знайте свій IMEI: Унікальний 15-значний код пристрою (можна дізнатися, набравши *#06#) — це головний ідентифікатор. Статистика Нацполіції свідчить, що велика кількість заявників не можуть внести вкрадений телефон до спеціальних баз розшуку лише тому, що не знають цього номера.

Налаштуйте хмарний захист: Обов'язково активуйте функції пошуку та віддаленого стирання даних в iCloud чи Google-акаунті.

Захистіть фінмоніторинг: Встановлюйте надійні біометричні паролі на розблокування екрана та банківські додатки, щоб злодій не зміг скористатися вашими коштами навіть за фізичного доступу до телефону.

Якщо ж у вас викрали телефон, то перше, що потрібно зробити — негайно заблокувати SIM-карту через мобільного оператора, звернутися до банку для блокування рахунків та подати заяву до найближчого відділення поліції, маючи при собі документи на телефон і його IMEI.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 3 технології, які повністю замінять телефон до 2035 року.