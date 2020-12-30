Смартфон Xiaomi получил "умный" режим ночной съемки

Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил свой смартфон Xiaomi Mi 11 с новым чипсетом Snapdragon 888. Это означает, что это первый телефон в мире мобильных телефонов, который питается от чипсета SD-888. Snapdragon 888 — это самый мощный и эффективный чипсет Qualcomm. Он может похвастаться более быстрой производительностью для приложений AI с общей мощностью обработки 26 TOPS (по сравнению с 15 TOPS в S865).
При этом было использовано алгоритм BlinkAI, чье программное обеспечение для глубокого обучения обеспечивает функцию "Ночного режима" в видеокамере Mi 11.
Традиционные ночные режимы используют слияния изображений, которое может быть медленным, поскольку сенсору нужно захватить несколько кадров. Алгоритм BlinkAI использует нейронную сеть, чтобы имитировать, как работает человеческий глаз, и ему нужен только один кадр. Это позволяет ему за миллисекунды улучшить детализацию изображения и яркость.
Xiaomi Mi 11 имеет 108-мегапиксельный основной датчик (1 / 1,33 "). Это много данных для обработки, даже если используется binning. Snapdragon 888, кажется, справляется с этим очень хорошо.
Конечно, сейчас это устройство доступно только в Китае. Нет подтверждения, что когда-то этот смартфон будет запущен во всем мире. Впрочем, вполне возможно, что это произойдет.
"Все зависит от работы и людей, успех бренда никогда не определяется названием", — заявил гендиректор Xiaomi.
Фото: MobileDokan
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