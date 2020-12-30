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Смартфон Xiaomi получил "умный" режим ночной съемки

Xiaomi Mi 11 станет первым в мире смартфоном с чипсетом SD-888

сегодня, 11:31
Автор:

Павел Зинченко
Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил свой смартфон Xiaomi Mi 11 с новым чипсетом Snapdragon 888. Это означает, что это первый телефон в мире мобильных телефонов, который питается от чипсета SD-888. Snapdragon 888 — это самый мощный и эффективный чипсет Qualcomm. Он может похвастаться более быстрой производительностью для приложений AI с общей мощностью обработки 26 TOPS (по сравнению с 15 TOPS в S865).
При этом было использовано алгоритм BlinkAI, чье программное обеспечение для глубокого обучения обеспечивает функцию "Ночного режима" в видеокамере Mi 11.
Традиционные ночные режимы используют слияния изображений, которое может быть медленным, поскольку сенсору нужно захватить несколько кадров. Алгоритм BlinkAI использует нейронную сеть, чтобы имитировать, как работает человеческий глаз, и ему нужен только один кадр. Это позволяет ему за миллисекунды улучшить детализацию изображения и яркость.
Xiaomi Mi 11 имеет 108-мегапиксельный основной датчик (1 / 1,33 "). Это много данных для обработки, даже если используется binning. Snapdragon 888, кажется, справляется с этим очень хорошо.
Конечно, сейчас это устройство доступно только в Китае. Нет подтверждения, что когда-то этот смартфон будет запущен во всем мире. Впрочем, вполне возможно, что это произойдет.
Как сообщало издание "Комментарии",  гендиректор Xiaomi рассказал историю возникновения названия компании. При этом Лей Цзюнь заявил, что по его мнению удачно выбранное название никак не влияет на успех бренда. 
"Все зависит от работы и людей, успех бренда никогда не определяется названием", — заявил гендиректор Xiaomi.

Смартфон Xiaomi получил "умный" режим ночной съемки

Фото: MobileDokan


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Источник: https://www.mobiledokan.co/xiaomi-mi-11-night-mode-demo-video/
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