Специалисты в сфере кибербезопасности раскрыли серию мощных атак на смартфоны и компьютеры. Данную информацию обнародовали в издании Bleeping Computer, передает "Лента.ру".

Раскрыта серия атак на смартфоны и компьютеры: пострадали миллионы пользователей - фото из открытых источников

По данным источника, неизвестной группой была проведена серия атак на пользователей разных гаджетов, работающих на базе Windows, iOS и Android. Сообщается, что наиболее крупные атаки были осуществлены в феврале и октябре прошлого года. Эксперты не сообщают точное число пострадавших, однако отмечают, что оно исчисляется несколькими миллионами.

Специалисты предположили, что атаки могли произойти благодаря так называемым "уязвимостям нулевого дня" (zero day). Известно, что это разновидность вредоносных программ в операционных системах, против которых еще не разработаны защитные алгоритмы. По данным источника, масштабные атаки были осуществлены с целью кражи личных данных пользователей посредством его перевода на вредоносный ресурс.

Сообщается, что количество "уязвимостей нулевого дня", при помощи которых совершались атаки, насчитывает более 11.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что популярное приложение для Android Barcode Scanner, с помощью которого можно сканировать шрих-коды превратилось во вредоносное программное обеспечение и заразило миллионы смартфонов пользователей. Сообщается, что первое время программа не имела никаких вредоносных характеристик, соответственно не вызывая подозрений со стороны пользователей. Однако в последнем обновлении эксперты обнаружили опасную функцию, о которой ничего не указывалось в описании приложения.





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