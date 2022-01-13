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Приложения и подписки для владельцев iPhone в Украине подорожают: определена дата

Все из-за законодательных изменений, обязывающих иностранные онлайн-сервисы, которыми пользуются украинцы, платить налоги в 20%

сегодня, 11:50
Автор:

Людмила Слободенюк
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До 14 января компания Apple повысит стоимость своих приложений и покупок в приложениях в магазине App Store. Цена для украинцев вырастет на 20% – именно такую ставку для иностранных онлайн-сервисов установило государство с 1 января. Подорожание, правда, не будет относиться к автоматическим подпискам. Об этом сообщает издание AIN.UA.

Приложения и подписки для владельцев iPhone в Украине подорожают: определена дата

Apple добавляет 20% НДС на цены в App Store в Украине. Фото из открытых источников

"Как только изменения вступят в силу, цены обновятся в разделе "мои программы". Разработчик может в любое время изменить цены на свои приложения и покупки в приложениях (включая подписки с автоматическим обновлениям) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, вы можете сохранить старые цены для существующих подписчиков", — рассказали в Apple разработчикам.
Как и предполагали эксперты, законодательные изменения коснулись не компаний, а потребителей. При этом иностранные компании не спешат регистрироваться официально в Украине, создавая здесь ООО. А ведь тогда им еще дополнительно придется удерживать штат работников, офис, платить налог на прибыль.
Первые цены на свои услуги для украинцев подняли еще в декабре eBay, Amazon, Google, Adobe и другие. Компания Meta также прибавила 20% для услуг своей социальной сети Facebook в Украине с 3 января.

Напомним, по новым правилам, электронные услуги, которые компании-нерезиденты, то есть не имеющие в стране постоянного представительства, но осуществляющие свою деятельность в Украине, будут облагаться налогом в размере 20%. В то же время исключена норма о "налоге на иностранную рекламу", то есть украинские юрлица и ФЛП не должны уплачивать 20% налога при покупке электронных услуг у иностранных компаний.

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Источник: https://ain.ua/2022/01/13/apple-povidomyla-shho-dodaye-20-pdv-na-programy-ta-pokupky-v-dodatkah-v-ukrayini/
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