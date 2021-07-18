Если срок эксплуатации вашего мобильного телефона подошел к концу, не спешите его выбрасывать, ведь в первую очередь вы вредите окружающей среде. Подробнее об этом рассказал эксперт Сергей Кузьменко.

Почему нельзя выбрасывать старый смартфон (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что старые смартфоны нужно относить в специальные пункты приема на утилизацию, а не выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Дело в том, что при изготовлении устройства используют компоненты, которые долго разлагаются и способны навредить окружающей среде. Например, корпус смартфона может быть изготовлен из пластика, который разлагается сотни лет, а если его сжигать, то будут выделяться токсины. Экран – это чаще всего стекло, которое при повреждении может поранить животных или людей, участвующих в утилизации отходов.

Самой опасной деталью устройства является аккумулятор, в составе которого может быть свинец, хром, никель, ртуть, литий и другие вещества, наносящие вред природе. Поэтому его нужно сдавать на переработку. Однако вскрывать самостоятельно аккумулятор эксперт не рекомендует.

Кроме того, старое устройство можно отнести в ломбард или продать на запчасти. Часто детали из гаджетов используют для ремонта. Сумма, которую при этом можно выручить, зависит от состояния телефона, его работоспособности и внешнего вида.

Напомним, без смартфона сегодня никуда, ведь в этом маленьком гаджете мы храним самую важную и нужную нам информацию. Если хотите, чтобы телефон прослужил вам дольше, то правильно его заряжайте. Эксперты назвали три главных ошибки, которых нельзя допускать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали несколько простых правил, которые позволят продлить "жизнь" вашему смартфону.





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