logo
Русский Українська

BTC/USD

31718.43

ETH/USD

1966.01

LTC/USD

121.53

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT телефоны Почему нельзя выбрасывать старый смартфон
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему нельзя выбрасывать старый смартфон

Эксперт Сергей Кузьменко рассказал, почему старый мобильный телефон не стоит выбрасывать вместе с бытовым мусором

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Если срок эксплуатации вашего мобильного телефона подошел к концу, не спешите его выбрасывать, ведь в первую очередь вы вредите окружающей среде. Подробнее об этом рассказал эксперт Сергей Кузьменко.

Почему нельзя выбрасывать старый смартфон

Почему нельзя выбрасывать старый смартфон (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что старые смартфоны нужно относить в специальные пункты приема на утилизацию, а не выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Дело в том, что при изготовлении устройства используют компоненты, которые долго разлагаются и способны навредить окружающей среде. Например, корпус смартфона может быть изготовлен из пластика, который разлагается сотни лет, а если его сжигать, то будут выделяться токсины. Экран – это чаще всего стекло, которое при повреждении может поранить животных или людей, участвующих в утилизации отходов. 

Самой опасной деталью устройства является аккумулятор, в составе которого может быть свинец, хром, никель, ртуть, литий и другие вещества, наносящие вред природе. Поэтому его нужно сдавать на переработку. Однако вскрывать самостоятельно аккумулятор эксперт не рекомендует.  

Кроме того, старое устройство можно отнести в ломбард или продать на запчасти. Часто детали из гаджетов используют для ремонта. Сумма, которую при этом можно выручить, зависит от состояния телефона, его работоспособности и внешнего вида.

Напомним, без смартфона сегодня никуда, ведь в этом маленьком гаджете мы храним самую важную и нужную нам информацию. Если хотите, чтобы телефон прослужил вам дольше, то правильно его заряжайте. Эксперты назвали три главных ошибки, которых нельзя допускать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали несколько простых правил, которые позволят продлить "жизнь" вашему смартфону.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://1prime.ru/society/20210716/834206402.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ