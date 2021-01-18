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Любовь Блажко
У многих людей есть такая привычка: класть телефон под подушку, чтобы он всегда был под рукой. Но глава ИИТ Станислав Косарев заявил, что этого делать не нужно, поскольку это может негативно отразиться на здоровье. Об этом пишет "Лента. Юа".
Почему нельзя класть телефон под подушку во время сна. Фото: unsplash
По его словам, даже несколько часов сна с телефоном под подушкой плохо отразятся на работе мозга в будущем. По той простой причине, что телефон излучает электромагнитные волны.
Кроме того, эксперт рекомендует не пользоваться гаджетом хотя бы за час до сна, тогда его качество будет гораздо лучше.
Также специалист добавил, что если человек постоянно оставляет включенный телефон на ночь под подушкой, то это может стать причиной появления тревожности и нарушенного сна. Подтверждает его мысль и врач Петр Соков, добавляя, что постоянные уведомления помешают переходу в фазу глубокого сна.
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