У многих людей есть такая привычка: класть телефон под подушку, чтобы он всегда был под рукой. Но глава ИИТ Станислав Косарев заявил, что этого делать не нужно, поскольку это может негативно отразиться на здоровье. Об этом пишет "Лента. Юа".

Почему нельзя класть телефон под подушку во время сна. Фото: unsplash

По его словам, даже несколько часов сна с телефоном под подушкой плохо отразятся на работе мозга в будущем. По той простой причине, что телефон излучает электромагнитные волны.

Кроме того, эксперт рекомендует не пользоваться гаджетом хотя бы за час до сна, тогда его качество будет гораздо лучше.

"Если телефон не перевести в тихий режим или не отключить связь, это негативно отразится на состоянии нервной систем", — объяснил Станислав.

Также специалист добавил, что если человек постоянно оставляет включенный телефон на ночь под подушкой, то это может стать причиной появления тревожности и нарушенного сна. Подтверждает его мысль и врач Петр Соков, добавляя, что постоянные уведомления помешают переходу в фазу глубокого сна.

"Многие стараются использовать свои смартфоны для мониторинга сна, но для этой цели наилучшим выбором будет фитнес-браслет или смарт-часы с отключенными в ночное время уведомлениями", — резюмировал врач.

Как сообщало издание "Комментарии", можно ли оставлять смартфон на ночь возле кровати. Большинство людей грешит этим: оставляет смартфон на тумбочке возле кровати или засыпает, листая ленту в социальных сетях. Можно ли так делать, или лучше отказаться от этой привычки, чтобы не навредить своему организму? Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал об этом подробнее.

Также мы писали, почему нельзя оставлять зарядку в розетке. Есть множество людей, которые так делают: оставляют зарядное устройство в розетке, даже когда телефон не заряжается. Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев поделился, почему лучше избавиться от этой привычки.

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