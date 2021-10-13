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Почему Apple выпустит ограниченное количество iPhone 13

Количество новых смартфонов сократится на десяток миллионов штук

сегодня, 09:15
Автор:

Козлова Альбіна

Компания Apple недавно представила новую модель iPhone 13 и ее разновидности 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, которые будут выпущены на замену гаджетам 12 модели. По информации разработчиков новый телефон значительно лучше — дольше не разряжается и не бьется.

Почему Apple выпустит ограниченное количество iPhone 13

Телефонов новой модели выпустят меньше, фото из открытых источников

Планировалось, что гаджетов новой модели будет выпущено определенное количество, однако пока стало известно, что компания выпустит меньше заявленного количества — 90 млн штук. Для производства смартфонов не рассчитали такого количества чипов и поэтому в 2021 году производство выпустит на десять миллионов телефонов меньше, чем планировалось. Об этом сообщает Bloomberg.

О том, увеличится ли количество новых гаджетов этой модели в 2022 году не сообщается. Сейчас компания-производитель ищет возможности закупить больше чипов для смартфонов.

А в Apple уже заговорили о модели iPhone14, разработчики заявляют о "масштабных изменениях" и новом дизайне.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты ИТ-отрасли рассказали почему Интернет постоянно ломается. Самый известный последний сбой произошел 4 октября 2021 г., когда у нескольких миллиардов людей не работала социальная сеть Facebook и другие, с ней связанные. Причина, обнародованная специалистами компании: серверы отделились от всех внешних сетей вследствие неверной настройки оборудования одним из инженеров.

Также мы писали, что скорость мобильного интернета будет контролировать государство. Пресофис Минцифры сообщает, что в Украине утверждены требования к техническим характеристикам мобильного интернета, за которыми будет следить Государственная служба специальной связи.


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Источник: https://www.bloomberg.com/technology
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