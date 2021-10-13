Почему Apple выпустит ограниченное количество iPhone 13

Компания Apple недавно представила новую модель iPhone 13 и ее разновидности 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, которые будут выпущены на замену гаджетам 12 модели. По информации разработчиков новый телефон значительно лучше — дольше не разряжается и не бьется.

Телефонов новой модели выпустят меньше, фото из открытых источников

Планировалось, что гаджетов новой модели будет выпущено определенное количество, однако пока стало известно, что компания выпустит меньше заявленного количества — 90 млн штук. Для производства смартфонов не рассчитали такого количества чипов и поэтому в 2021 году производство выпустит на десять миллионов телефонов меньше, чем планировалось. Об этом сообщает Bloomberg.

О том, увеличится ли количество новых гаджетов этой модели в 2022 году не сообщается. Сейчас компания-производитель ищет возможности закупить больше чипов для смартфонов.

А в Apple уже заговорили о модели iPhone14, разработчики заявляют о "масштабных изменениях" и новом дизайне.



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