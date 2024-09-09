Почему Apple сдвинула дату презентации нового iPhone: подробности

Apple в этом году решила отойти от своей традиции и перенести презентацию нового iPhone на другой день. Обычно компания представляет новинки по вторникам, но в этот раз решила изменить планы.

Apple переносит презентацию iPhone из-за налоговых проблем

По информации Bloomberg, это связано с тем, что 10 сентября Европейская комиссия объявит своё решение по делу о налогах, в котором фигурирует Apple. Компания из Купертино не хочет, чтобы её презентация совпала с возможным объявлением о большом штрафе.

В 2016 году Еврокомиссия уже оштрафовала Apple на 14 миллиардов долларов за уклонение от уплаты налогов с помощью Ирландии. Процессы и обжалования тянулись годами, и теперь налоговое дело подходит к концу.

К тому же, в тот же день в США пройдут первые президентские дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, которые привлекут внимание многих. Из-за этого Apple решила не рисковать и перенесла презентацию на следующий день, чтобы избежать столкновения с другими важными событиями.

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Кроме того, “Комментарии” писали, что британский бизнесмен подал в суд на Apple, утверждая, что компания не уведомила его о том, что сообщения, удаленные с одного устройства, остаются доступными на других устройствах, связанных с одним Apple ID. Это "открытие" привело к разводу, который обошелся истцу более чем в 5 миллионов фунтов стерлингов.