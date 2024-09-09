Презентация iPhone 16 от Apple: где следить за событием и чего ждать

Осень – традиционно горячая пора для фанатов Apple. Компания готовится к презентации новых гаджетов, среди которых главной звездой станет долгожданный iPhone 16. Какие нововведения ждут нас? Где можно будет следить за событием онлайн? "Комментарии" разбирались подробнее.

Презентация Apple. Фото из открытых ресурсов, коллаж - comments.ua

Чего ждать от iPhone 16

Новый дизайн: Аналитики прогнозируют, что iPhone 16 получит усовершенствованный дизайн с более тонкими рамками и переделанной передней панелью. Возможны изменения в материалах корпуса для повышения прочности и понижения веса устройства. Pro-версии iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат дисплеи размером 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Улучшенные камеры Apple всегда делает ставку на качество камеры, поэтому ожидается, что iPhone 16 получит новую систему камер с усовершенствованной оптикой, более мощным зумом и улучшенными возможностями ночной съемки.

Новый процессор: Компания планирует представить новый чип A17 Bionic, обещающий повысить производительность устройства, увеличить энергоэффективность и улучшить обработку графики и искусственного интеллекта.

Поддержка 5G и Wi-Fi 6E Ожидается, что новый iPhone 16 получит улучшенную поддержку сетей 5G и внедрение технологии Wi-Fi 6E, что позволит еще быстрее передавать данные и работать с облачными сервисами.

Удлиненное время работы от батареи: Apple продолжает работать над увеличением времени автономной работы своих устройств, поэтому следует ожидать нововведений в этом направлении, включая увеличенную емкость аккумулятора и улучшенное энергопотребление.

Прогресс безопасности: Согласно прогнозам, iPhone 16 может получить улучшенную систему безопасности, в том числе новые методы биометрической аутентификации и усовершенствованные функции Face ID.

Чего ждать от Apple Watch Series 10 и Ultra 2

Хотя официальной информации от Apple еще нет, многочисленные инсайдеры и аналитики уже поделились своими прогнозами по новым моделям Apple Watch. Вот что мы можем ожидать:

Apple Watch Series 10

Новый дизайн: Возможно, Apple представит более округлый дисплей, похожий на Apple Watch Ultra и новые цвета корпуса.

Более мощный процессор: Новый чип обеспечит более быструю работу и более плавную анимацию.

Усовершенствованные датчики здоровья: Появятся новые датчики для отслеживания здоровья, такие как измерение уровня глюкозы в крови.

Расширенные функции: Ожидается, что Apple добавит новые функции для фитнеса, сна и управления умным домом.

Apple Watch Ultra 2

Более крепкий корпус: Возможно, Apple использует новый, еще более крепкий материал для корпуса, чтобы сделать часы еще более устойчивыми к повреждениям.

Улучшенная автономность: Ожидается, что Apple увеличит время автономной работы часов, особенно в режиме энергосбережения.

Новые функции для экстремальных видов спорта: Появятся новые функции, специально разработанные для дайверов, альпинистов и других любителей экстрима.

Обе модели Apple Watch обещают быть более мощными, функциональными и привлекательными, чем их предшественники.

Чего ждать от новых AirPods и AirPods Max

Можно предположить несколько нововведений на основе слухов и анализа предыдущих поколений относительно новых AirPods и AirPods Max.

AirPods:

Улучшенный звук: Возможно, усовершенствуется качество звука, особенно басы и высокие частоты.

Большая автономность: Многие пользователи хотят большей продолжительности работы от одного заряда.

Новый чип: Обновленный чип обеспечит более быструю работу, лучшую синхронизацию с другими устройствами Apple и, возможно, новые функции.

Дизайн: возможны незначительные изменения в дизайне, такие как новые цвета или материалы.

Поддержка новых кодеков: Это позволит добиться более высокого качества звука при прослушивании музыки из поддерживаемых источников.

AirPods Max:

Новые цвета: Apple может расширить палитру доступных цветов для AirPods Max.

Улучшенная шумоизоляция: Это позволит еще глубже погрузиться в мир музыки.

Новые функции: Появятся новые функции, связанные с управлением звуком, подключением к устройствам и другими возможностями.

Уменьшенный вес: Некоторые пользователи жалуются на вес AirPods Max, поэтому Apple может попытаться сделать их более легкими.

Поддержка Spatial Audio: Эта функция позволяет создать объемный звук, что делает прослушивание музыки более приятным.

Обратите внимание, что вся информация о новой технике Apple является предварительной и может отличаться от официальных данных.

Когда и где следить за презентацией

Событие начнется ровно в 20:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на официальном сайте и YouTube канале.

