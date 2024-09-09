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Презентация iPhone 16 от Apple: где следить за событием и чего ждать

Apple готовится к одному из самых ожидаемых событий года - презентации нового iPhone 16. Традиционно это мероприятие вызывает значительный интерес среди поклонников продукции Apple

сегодня, 15:35
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Амбарцумян Анна

Осень – традиционно горячая пора для фанатов Apple. Компания готовится к презентации новых гаджетов, среди которых главной звездой станет долгожданный iPhone 16. Какие нововведения ждут нас? Где можно будет следить за событием онлайн? "Комментарии" разбирались подробнее.

Презентация iPhone 16 от Apple: где следить за событием и чего ждать

Презентация Apple. Фото из открытых ресурсов, коллаж - comments.ua

Чего ждать от iPhone 16

  • Новый дизайн: Аналитики прогнозируют, что iPhone 16 получит усовершенствованный дизайн с более тонкими рамками и переделанной передней панелью. Возможны изменения в материалах корпуса для повышения прочности и понижения веса устройства. Pro-версии iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат дисплеи размером 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

  • Улучшенные камеры Apple всегда делает ставку на качество камеры, поэтому ожидается, что iPhone 16 получит новую систему камер с усовершенствованной оптикой, более мощным зумом и улучшенными возможностями ночной съемки.

  • Новый процессор: Компания планирует представить новый чип A17 Bionic, обещающий повысить производительность устройства, увеличить энергоэффективность и улучшить обработку графики и искусственного интеллекта.

  • Поддержка 5G и Wi-Fi 6E Ожидается, что новый iPhone 16 получит улучшенную поддержку сетей 5G и внедрение технологии Wi-Fi 6E, что позволит еще быстрее передавать данные и работать с облачными сервисами.

  • Удлиненное время работы от батареи: Apple продолжает работать над увеличением времени автономной работы своих устройств, поэтому следует ожидать нововведений в этом направлении, включая увеличенную емкость аккумулятора и улучшенное энергопотребление.

  • Прогресс безопасности: Согласно прогнозам, iPhone 16 может получить улучшенную систему безопасности, в том числе новые методы биометрической аутентификации и усовершенствованные функции Face ID.

Чего ждать от Apple Watch Series 10 и Ultra 2

Хотя официальной информации от Apple еще нет, многочисленные инсайдеры и аналитики уже поделились своими прогнозами по новым моделям Apple Watch. Вот что мы можем ожидать:

Apple Watch Series 10

  • Новый дизайн: Возможно, Apple представит более округлый дисплей, похожий на Apple Watch Ultra и новые цвета корпуса.

  • Более мощный процессор: Новый чип обеспечит более быструю работу и более плавную анимацию.

  • Усовершенствованные датчики здоровья: Появятся новые датчики для отслеживания здоровья, такие как измерение уровня глюкозы в крови.

  • Расширенные функции: Ожидается, что Apple добавит новые функции для фитнеса, сна и управления умным домом.

Apple Watch Ultra 2

  • Более крепкий корпус: Возможно, Apple использует новый, еще более крепкий материал для корпуса, чтобы сделать часы еще более устойчивыми к повреждениям.

  • Улучшенная автономность: Ожидается, что Apple увеличит время автономной работы часов, особенно в режиме энергосбережения.

  • Новые функции для экстремальных видов спорта: Появятся новые функции, специально разработанные для дайверов, альпинистов и других любителей экстрима.

Обе модели Apple Watch обещают быть более мощными, функциональными и привлекательными, чем их предшественники.

Чего ждать от новых AirPods и AirPods Max

Можно предположить несколько нововведений на основе слухов и анализа предыдущих поколений относительно новых AirPods и AirPods Max.

AirPods:

  • Улучшенный звук: Возможно, усовершенствуется качество звука, особенно басы и высокие частоты.

  • Большая автономность: Многие пользователи хотят большей продолжительности работы от одного заряда.

  • Новый чип: Обновленный чип обеспечит более быструю работу, лучшую синхронизацию с другими устройствами Apple и, возможно, новые функции.

  • Дизайн: возможны незначительные изменения в дизайне, такие как новые цвета или материалы.

  • Поддержка новых кодеков: Это позволит добиться более высокого качества звука при прослушивании музыки из поддерживаемых источников.

AirPods Max:

  • Новые цвета: Apple может расширить палитру доступных цветов для AirPods Max.

  • Улучшенная шумоизоляция: Это позволит еще глубже погрузиться в мир музыки.

  • Новые функции: Появятся новые функции, связанные с управлением звуком, подключением к устройствам и другими возможностями.

  • Уменьшенный вес: Некоторые пользователи жалуются на вес AirPods Max, поэтому Apple может попытаться сделать их более легкими.

  • Поддержка Spatial Audio: Эта функция позволяет создать объемный звук, что делает прослушивание музыки более приятным.

Обратите внимание, что вся информация о новой технике Apple является предварительной и может отличаться от официальных данных.

Когда и где следить за презентацией

Событие начнется ровно в 20:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на официальном сайте и YouTube канале.



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Источник: https://www.apple.com/
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