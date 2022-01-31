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Опубликовали рейтинг самых популярных мобильных приложений: чем украинцы пользуются чаще всего

«Дія» догоняет Messenger, а Telegram теперь популярнее Instagram

сегодня, 16:06
Автор:

Карина Ожерельева
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Исследовательская компания "Kantar Украина" опубликовала список популярнейших среди украинцев приложений, которыми люди пользовались в конце 2021 года. Об этом сообщает MediaSat.

Опубликовали рейтинг самых популярных мобильных приложений: чем украинцы пользуются чаще всего

Рейтинг мобильных приложений - Kantar

В декабре 2021 года количество людей, пользовавшихся программой "Дія" (73,9%), почти достигло количества аудитории программы FB Messenger (74,4%). В общем, пользователей "Дія" за 2021 год стало вдвое больше по сравнению с предыдущим годом.

Мессенджер Telegram стал особенно популярен среди украинцев, опередив программу Instagram на 10% (Telegram 88,5% против 78,9% Instagram).

Быстрыми темпами в последнее время растет и программа для проведения бесконтактных оплат Google Pay, которой только в декабре 2021 уже активно пользовались 53,2% украинцев. В декабре 2020 года приложение использовало только 31,7% граждан Украины.

Среди самых быстро набирающих популярность приложений первое место забрал сервис для создания и просмотра видео TikTok. За 2021 год количество пользователей программы выросло почти вдвое (с 24,3% в конце 2020 года до 44,9% в конце 2021 года).

"Среди приложений, не попавших в ТОП, но также демонстрирующих стремительный рост в Украине за последний год, можно отметить YouTube Music, Netflix, Helsi.me и Tabletki.ua", — прокомментировала руководительница проекта CMeter Ирина Ворон.

Как сообщали ранее "Комментарии", команда популярной социальной сети Instagram может добавить новую функцию в свою программу. Как указывается в материале, в Instagram могут добавить ожидаемую многими пользователями возможность, а именно редактирование сетки профиля. Благодаря новшеству можно будет менять местами публикации. По словам инсайдера, новинка еще находится в стадии разработки. Сообщается, что после обновления функционала программы можно изменить порядок публикаций в настройках профиля.


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Источник: https://mediasat.info/2022/01/31/diya-dogonyaet-messenger-a-telegram-populyarnee-instagram-rejting-lyubimyx-mobilnyx-prilozhenij-ukraincev/
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