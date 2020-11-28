Новый смартфон Motorola получит сертификат BIS

Компания Motorola представила смартфон Moto G9 Plus в Бразилии в этом году. Смартфон представляет собой предложение среднего класса от компании, работающей на чипсете Qualcomm Snapdragon 730G. В телефоне также есть батарея емкостью 5000 мАч, установка с четырьмя камерами, Android 10 и многое другое. Похоже, теперь бренд наконец готовится привезти новейший смартфон в Индию. Номер модели Moto G9 Plus был замечен на индийском веб-сайте сертификации BIS, что намекает на его возможный запуск в ближайшем будущем.

ФОТО: Wylsa

Как видно из сертификационного изображения Indian BIS, смартфон Motorola с номерами моделей XT2083-7 и XT2087-3 недавно прошел сертификацию. Хотя в сертификате не упоминается, что это Moto G9 Plus, номер модели XT-2087 предназначен для Moto G9 Plus. Это означает, что смартфон может скоро появиться в Индии.





Согласно спецификациям, смартфон может похвастаться 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD + MaxVision. Телефон Moto имеет разрешение 2400 x 1080 пикселей с поддержкой HDR10. Телефон получает питание от восьмиъядерного процессора Qualcomm Snapdragon 730G вместе с графическим процессором Adreno 618.

Moto G9 Plus имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт TurboPower. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 и оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев.



Телефон оснащен четырьмя камерами с основным объективом на 64 МП и диафрагмой f / 1.8. Это сопровождается широкоугольным объективом 8MP с полем зрения 118 градусов и диафрагмой f / 2.2. Телефон также поддерживает макросъемку на 2 МП и датчик глубины на 2 МП. На передней панели находится 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 2.0 для селфи и видеозвонков.

Как сообщало издание "Комментарии", Motorola готовится представить новый флагманский смартфон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!