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Компания Motorola готовится представить новый флагманский смартфон

Новый флагман Motorola появится на базе процессора Snapdragon 865

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Компания Motorola вернулась на арену флагманов Android, выпустив устройство под названием Motorola Edge +. Устройство представляло собой привлекательный корпус с первоклассными характеристиками и элегантным дизайном. Однако некачественные камеры, не очень конкурентоспособная запрашиваемая цена и острая конкуренция не позволили ей серьезно повлиять на сегмент. Но теперь, согласно слухам, компания готовится к выпуску нового флагманского устройства под кодовым названием "Nio".
Согласно информации, полученной TechnikNews, компания работает над устройством на базе Snapdragon 865, которое, вероятно, появится в следующем году. Это будет одна из первых волн новых смартфонов Motorola, которые дебютируют под управлением Android 11. Выбор процессора немного сбивает с толку, поскольку Qualcomm находится чуть больше недели от запуска преемника, который, вероятно, дебютирует под названием Snapdragon 875. Устройство носит номер модели XT2125 и дебютирует в первом квартале 2021 года.
Сообщается, что Motorola оснастит свой следующий смартфон высокого класса 64-мегапиксельным датчиком OmniVision OV64B. В широкоугольной камере используется 16-мегапиксельный датчик ov16a10, который снова поставляется компанией OmniVision. Существует также 2-мегапиксельная камера глубины, основанная на датчике OV02PB OmniVision. На передней панели есть две селфи-камеры, которые, вероятно, будут вырезаны из дырокола. Основная камера использует датчик OV16A1Q на 16 МП, а вспомогательная камера на 8 МП использует датчик S5K4H7 от Samsung.
Как сообщало издание "Комментарии", Motorola расширит свою серию бюджетных смартфонов.

Компания Motorola готовится представить новый флагманский смартфон

ФОТО: ixbt.com


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Источник: https://pocketnow.com/motorola-is-prepping-a-high-end-phone-with-snapdragon-865-codenamed-nio#:~:text=Phones-,Motorola%20is%20prepping%20a%20high%2Dend%20phone%20with%20Snapdragon%20865,11%20on%20the%20software%20side.
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