Компания Motorola расширит свою серию бюджетных смартфонов

Как уже было известно ранее, Motorola добавила нового члена в свою бюджетную серию смартфонов Moto G в Индии. Речь идет о Moto G9. Новый смартфон является преемником Moto G8, выпущенного ранее в этом году. Moto G9 - это бюджетный смартфон, стоимость которого около 15000 рупий. Об этом сообщает издание India TV.

Motorola Moto G9 поставляется с 6,5-дюймовым дисплеем Max Vision HD + с вырезом в виде капли воды. Он оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662 и графическим процессором Adreno 610. Он поставляется в одном варианте с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить до 512 ГБ с помощью карты памяти.

На передней панели устройства расположены три задние камеры с разрешением 48 МП (основная камера), 2 МП (макрообъектив) и 2 МП (датчик глубины). Фронтальный снимок составляет 8 МП. Смартфон поставляется с такими функциями камеры, как ночное видение, HDR, светодиодная вспышка, замедленное видео, гипер-лазац, портретный режим, а также интеграция с Google Lens.

Смартфон оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 20 Вт и работает под управлением Android 10. Кроме того, он поддерживает порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев на задней панели, функцию разблокировки лица, водоотталкивающую способность, два микрофона и NFC.

Motorola Moto G9 продается по цене 11 499 рупий и является конкурентом Xiaomi Redmi Note 9 и Realme Narzo 10. Он будет выставлен на продажу через онлайн-портал Flipkart, начиная с 31 августа в 12 часов.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO анонсировала важное усовершенствование для смартфонов.

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