Названы ключевые особенности серии смартфонов OnePlus 9: что известно

По последним слухам, компания OnePlus планирует выпустить не две, а три флагманские модели смартфонов — OnePlus 9, 9 Pro и 9 Lite или 9E. Официальное название последней до сих пор остается неизвестным. В любом случае, сегодняшний отчет посвящен смартфону OnePlus 9. Несколько живых изображений подтверждают наличие камеры с дырочками и демонстрируют функцию обратной беспроводной зарядки.

ФОТО: GSMArena

На данный момент только OnePlus 8 Pro поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку, поэтому есть вероятность, что с этого момента две функции будут зарезервированы для моделей Pro, тем более, что OnePlus 8T также не получил их. Однако, возможно, это не относится к семейству OnePlus 9.

Кроме того, информационный ресурс 91mobiles получил информацию о проводной зарядке и аккумуляторе. Оба смартфона имеют значительный прирост — зарядное устройство на 65 Вт будет заряжать аккумулятор емкостью 4500 мАч, который ранее был 4300 мАч в OnePlus 8.

Еще многое предстоит открыть, поскольку компания OnePlus готовит три устройства к запуску в середине марта, но, учитывая интенсивность и частоту утечек в последнее время, нам, возможно, не придется ждать до марта, чтобы получить более полную картину.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи нового смартфона OnePlus жалуются на качество экрана. Как отмечают первые пользователи, у смартфона есть определенные проблемы с дисплеем. Устройство оснащено AMOLED-экраном, который при низком уровне яркости (менее 25%) отражает зеленые и фиолетовые пятна. Как прокомментировала компания, это не проблема, а особенность AMOLED-дисплеев.

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