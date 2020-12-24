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Главная Новости IT телефоны Названы ключевые особенности серии смартфонов OnePlus 9: что известно
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Названы ключевые особенности серии смартфонов OnePlus 9: что известно

Ходят слухи, что OnePlus готовится представить сразу три флагманских модели

сегодня, 17:49
Автор:

Павел Зинченко

По последним слухам, компания OnePlus планирует выпустить не две, а три флагманские модели смартфонов — OnePlus 9, 9 Pro и 9 Lite или 9E. Официальное название последней до сих пор остается неизвестным. В любом случае, сегодняшний отчет посвящен смартфону OnePlus 9. Несколько живых изображений подтверждают наличие камеры с дырочками и демонстрируют функцию обратной беспроводной зарядки.

Названы ключевые особенности серии смартфонов OnePlus 9: что известно

ФОТО: GSMArena

На данный момент только OnePlus 8 Pro поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку, поэтому есть вероятность, что с этого момента две функции будут зарезервированы для моделей Pro, тем более, что OnePlus 8T также не получил их. Однако, возможно, это не относится к семейству OnePlus 9.

Кроме того, информационный ресурс 91mobiles получил информацию о проводной зарядке и аккумуляторе. Оба смартфона имеют значительный прирост — зарядное устройство на 65 Вт будет заряжать аккумулятор емкостью 4500 мАч, который ранее был 4300 мАч в OnePlus 8.

Еще многое предстоит открыть, поскольку компания OnePlus готовит три устройства к запуску в середине марта, но, учитывая интенсивность и частоту утечек в последнее время, нам, возможно, не придется ждать до марта, чтобы получить более полную картину.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи нового смартфона OnePlus жалуются на качество экранаКак отмечают первые пользователи, у смартфона есть определенные проблемы с дисплеем. Устройство оснащено AMOLED-экраном, который при низком уровне яркости (менее 25%) отражает зеленые и фиолетовые пятна. Как прокомментировала компания, это не проблема, а особенность AMOLED-дисплеев.


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Источник: https://www.gsmarena.com/oneplus_9_live_images_leak_along_with_key_specs-news-46896.php
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