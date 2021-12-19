Назван секретный способ ускорения работы смартфона

Смартфон — незаменимая вещь современного человека. И с каждым годом его важность увеличивается. Но бывают ситуации, когда гаджет начинает "глючить" и замедляет свою работу, вызывая ряд неудобств.

Как ускорить работу смартфона (фото из открытых источников)

Эксперт Анастасия Ильичева отметила, что чаще всего такое бывает из-за большого количества установленных приложений, которые могут "съедать" заряд и замедлять работу смартфона. Чтобы улучшить его функциональность, необходимо очистить кеш и отключить автосинхронизацию. Но, если вашему смартфону более 5 лет, тогда, по словам специалиста, лучше заменить гаджет на новый.

Анастасия Ильичева отметила, что сейчас нормой считается не менее 4 Гб оперативной памяти. Если ее будет меньше на телефоне, тогда могут начаться проблемы в работе некоторых приложений и программ.

Напомним, в смартфонах есть ряд настроек, которые работают в фоновом режиме и незаметно "съедают" заряд. Директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что это за настройки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что часто в компании друзей можно заметить человека, который половину вечера проведет в своем телефоне, отказавшись от общения. И подобная проблема встречается все чаще, потому что привычка каждую свою свободную минуту тратить на смартфон привязывается к нам все сильнее. Но решить проблему можно, и квалифицированный психолог Дмитрий Синарев рассказал, как это сделать.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения рассказали о вреде чрезмерного использования смартфона, а также призвали украинцев контролировать экранное время. В ведомстве подчеркнули, что чем больше человек проводит за смартфоном, тем хуже он чувствует себя на протяжении дня.

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