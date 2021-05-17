Найдено необычное применение магнитной зарядки iPhone 12

Смартфоны серии iPhone 12 получили магнитную зарядку MagSafe, которая позволяет им закрепляться на зарядной станции. По сути, у этих телефонов под крышкой есть набор магнитов, расположенных по кругу, поэтому они могут привлекать металл. Этим и воспользовался владелец iPhone 12 Pro с США.

iPhone 12 (фото из открытых источников)

Он был на озере Тахо. Там на берегу с помощью iPhone 12 Pro пользователь смог извлечь металлическую стружку из песка. На фото видно, что магниты внутри смартфона располагаются не только в кольце зарядки, но и в других частях конструкции, например в камере.

Напомним, iPhone 12 с зарядкой MagSafe обвинили в том, что они могут быть опасны для людей с кардиостимуляторами. Позже этот риск назвали низким, но рекомендовали соблюдать некоторые правила таким пользователям.









Как сообщали ранее В смартфонах от Apple обнаружена новая уязвимость. Об этом в своем блоге написал инженер Фабиан Бройнлайн. Он рассказал о том, что данные с любого iPhone можно получить при помощи уязвимости в системе обнаружения гаджета. Изучив встроенный в смартфоны от Apple инструмент "Find my", который позволяет пользователям обнаруживать свои утерянные устройства при помощи Bluetooth, отсылая сигналы на устройства, которые находятся в радиусе его действия, инженеру удалось найти уязвимость.

Мужчина смог запустить сервер на своем компьютере и настроить его так, чтобы он мог произвольно подключаться к айфонам и другой технике Apple, находящейся поблизости. Ему удалось принимать и отсылать на устройства некоторые данные, маскируя их под GPS координаты, которыми делятся между собой устройства.

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