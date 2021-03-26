На устройствах с Android не работают приложения: что делать

Начиная с 22 марта, пользователи Android со всех уголков мира жалуются на сбой в работе отдельных приложений, в частности, Viber, Gmail, Facebook и других. Сервисы могут не работать из-за обновлений Android System WebView, передает MediaSapiens.

На устройствах с Android не работают приложения - фото из открытых источников

Согласно данным The Verge, в Google уже исправили неполадки, которые произошли из-за обновлений, теперь приложения могут отображать веб-контент. Сообщается, чтобы возобновить работу приложений, пользователям Android нужно войти в Google Play и обновить Android System WebView к версии 89.0.4389.105, а также Google Chrome — к последней. По данным источника, можно также удалить обновления Android System WebView.

Сообщается, что проблемы с работой приложений прежде всего касаются пользователей из Украины, России, США и стран Европы. 67% не могли воспользоваться поисковыми системами, еще 32% — своим аккаунтом Google.









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