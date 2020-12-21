Корейцы создали пленку для смартфонов с функцией самовосстановления

Корейский институт науки и технологий (KIST) объявил, что исследовательская группа во главе с доктором Ён-Чхэ Юнгом и Хак Су Ханом из Университета Йонсей смогла разработать бесцветный электронный материал, который может самовосстанавливаться при трещинах или повреждениях.

Бесцветный полиимид (CPI) обладает уникальными механическими, электрическими и химическими свойствами. Он отличается прозрачностью, как стекло, наряду с высокой прочностью на разрыв и не царапается даже после сотен тысяч складок. Таким образом, он широко коммерциализируется и используется в мобильных продуктах, таких как складные и гибкие дисплеи, а также широко используется во многих отраслях, таких как аэрокосмическая промышленность и фотоэлементы.

Чтобы поддерживать быстрое самовосстановление от трещин и поврежденных функций, сохраняя при этом преимущества бесцветного полиимида, исследовательская группа разработала самовосстанавливающийся бесцветный полиимид, используя масло, извлеченное из семян льна. Они изготовили микрокапсулы, наполненные льняным маслом, затем создавали верхние заживляющие слои путем смешивания изготовленных микрокапсул с силиконом и нанесения на них бесцветных полиимидов. В материале, разработанном командой, микрокапсулы ломаются при механическом повреждении, затем льняное масло вытекает и течет в поврежденную область, чтобы затвердеть, тем самым заживляя поврежденную область.

Такая способность к самовосстановлению имеет то преимущество, что позволяет восстанавливать локальные повреждения. Другие материалы с развитыми до сих пор способностями к самовосстановлению можно было использовать только с мягкими материалами и ремонтировать только путем воздействия на них высокотемпературного нагрева.

С другой стороны, материал, разработанный в ходе этого исследования, способен к самовосстановлению, даже если он выполнен из твердого материала, и он может самовосстанавливаться при комнатной температуре, не требуя высокотемпературного нагрева.

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ФОТО: Jhalak.com

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