kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.12.2020

BTC/USD

23418.82

ETH/USD

637.72

LTC/USD

114.08

НБУ 21.12.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.49

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT телефоны Корейцы создали пленку для смартфонов с функцией самовосстановления
commentss НОВОСТИ Все новости

Корейцы создали пленку для смартфонов с функцией самовосстановления

Специальный материал сможет самостоятельно устранять царапины и повреждения

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Корейский институт науки и технологий (KIST) объявил, что исследовательская группа во главе с доктором Ён-Чхэ Юнгом и Хак Су Ханом из Университета Йонсей смогла разработать бесцветный электронный материал, который может самовосстанавливаться при трещинах или повреждениях.
Бесцветный полиимид (CPI) обладает уникальными механическими, электрическими и химическими свойствами. Он отличается прозрачностью, как стекло, наряду с высокой прочностью на разрыв и не царапается даже после сотен тысяч складок. Таким образом, он широко коммерциализируется и используется в мобильных продуктах, таких как складные и гибкие дисплеи, а также широко используется во многих отраслях, таких как аэрокосмическая промышленность и фотоэлементы.
Чтобы поддерживать быстрое самовосстановление от трещин и поврежденных функций, сохраняя при этом преимущества бесцветного полиимида, исследовательская группа разработала самовосстанавливающийся бесцветный полиимид, используя масло, извлеченное из семян льна. Они изготовили микрокапсулы, наполненные льняным маслом, затем создавали верхние заживляющие слои путем смешивания изготовленных микрокапсул с силиконом и нанесения на них бесцветных полиимидов. В материале, разработанном командой, микрокапсулы ломаются при механическом повреждении, затем льняное масло вытекает и течет в поврежденную область, чтобы затвердеть, тем самым заживляя поврежденную область.
Такая способность к самовосстановлению имеет то преимущество, что позволяет восстанавливать локальные повреждения. Другие материалы с развитыми до сих пор способностями к самовосстановлению можно было использовать только с мягкими материалами и ремонтировать только путем воздействия на них высокотемпературного нагрева.
С другой стороны, материал, разработанный в ходе этого исследования, способен к самовосстановлению, даже если он выполнен из твердого материала, и он может самовосстанавливаться при комнатной температуре, не требуя высокотемпературного нагрева.

Корейцы создали пленку для смартфонов с функцией самовосстановления

ФОТО: Jhalak.com


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailypioneer.com/2020/technology/researchers-develop-self-healing-smartphone-display-material.html#:~:text=Researchers%20have%20developed%20a%20smartphone,can%20self%2Dheal%20from%20damages.&text=They%20fabricated%20linseed%20oil%2Dloaded,coat
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ