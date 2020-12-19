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Китайская компания готова представить новую серию смартфонов (ФОТО)

Смартфоны X60 и X60 Pro будут представлены в самом конце уходящего года

сегодня, 22:47
Автор:

Павел Зинченко

Ближе к концу этого года, 29 декабря, Vivo анонсирует передовые смартфоны X60 и X60 Pro: официальные пресс-релизы этих устройств были опубликованы в интернет-магазине компании, полностью раскрывая их дизайн.

Китайская компания готова представить новую серию смартфонов (ФОТО)

ФОТО: Gizchina

Новинки будут оснащены многомодульной камерой, созданной совместно с Zeiss. "Сердцем" смартфонов якобы станет практически флагманский процессор Samsung Exynos 1080 с восемью ядрами, графический ускоритель Mali-G78 MP10 и модем 5G.

Vivo X60 показан на рендерах в жемчужно-белом, темно-сером и градиентном вариантах. Устройство оснащено тройной камерой с основным блоком на 48 МП, а также двумя сенсорами на 13 МП. Используется традиционный плоский экран.

Вариант Vivo X60 Pro представлен в темно-серых и градиентных цветах. В этой версии камера содержит четвертый блок — с 8 миллионами пикселей. Дисплей складывается по бокам корпуса.

Китайская компания готова представить новую серию смартфонов (ФОТО) - фото 2
Китайская компания готова представить новую серию смартфонов (ФОТО) - фото 3
Китайская компания готова представить новую серию смартфонов (ФОТО) - фото 4

Видно, что селфи-камера у обеих новинок размещена в небольшом отверстии по центру у верхнего края экрана. Физические кнопки расположены в одной из боковых частей корпуса.

Отмечается, что смартфон Vivo X60 будет наделен 8 ГБ оперативной памяти, а емкость флеш-модуля составит 128 или 256 ГБ. Устройство Vivo X60 Pro получит 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo начинает вторжение на европейский рынок. Компания расширяет свой бизнес в Европе. В настоящее время она планирует продавать телефоны и аксессуары на шести новых рынках: Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польше и Испании. Vivo начинает работу в Европе с флагманского телефона X51 5G.


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Источник: https://www.aroged.com/2020/12/18/vivo-showed-smartphones-x60-and-x60-pro-in-official-images/
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