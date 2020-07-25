Компания Vivo незаметно представила новый смартфон

Смартфон Vivo Y51s был по тихому запущен в Китае. Телефон оснащен тройной камерой на задней панели, боковым сканером отпечатков пальцев и восьмиядерным чипсетом Exynos 880. Если смотреть на дизайн и технические характеристики, Vivo Y51 кажется очень похожим на Vivo Y70, за исключением крошечных различий в деталях камеры. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

Цена Vivo Y51s в Китае составляет 1798 китайских юаней (примерно 19 100 рупий) за один вариант памяти объемом 6 ГБ и 128 ГБ. Телефон представлен в трех цветовых вариантах: "Секретный мир черного", "Белоснежное перо" и "Бихайлан синий". Устройство поступит в продажу в Китае 29 июля, и на сайте Vivo в настоящее время осуществляется предзаказ.

Vivo Y51s оснащен тремя задними камерами, расположенными вертикально. Установка включает 48-мегапиксельный первичный шутер с диафрагмой f / 1,79, 2-мегапиксельный датчик глубины с диафрагмой f / 2,4 и 2-мегапиксельный макросенсор с диафрагмой f / 2,4. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f / 2.05. Режимы камеры включают ночной режим, портрет, панораму, динамическое фото, замедленное движение, замедленную съемку и другие.



Внутри Vivo Y51s установлена ​​аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой двухмоторной зарядки аккумулятора мощностью 18 Вт. Для подключения есть 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, порт Micro-USB и разъем для наушников 3,5 мм. Для идентификации был предоставлен боковой датчик отпечатка пальца, а также поддержка разблокировки с помощью лица. Размеры телефона составляют 162,05х76,61х8,46 мм, а вес - 190 грамм.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo представит смартфон с уникальным дисплеем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!