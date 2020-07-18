Компания Vivo представит смартфон с уникальным дисплеем

Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) опубликовало патентную документацию Vivo для смартфона с необычным дизайном. Об этом сообщает PhoneMantra.

Как видно из рисунков, речь идет о классическом телефоне. По бокам будут физические кнопки управления, снизу - асимметричный порт USB Type-C и решетки динамиков. Особенностью устройства является поворотная нижняя часть с дисплеем. Пользователь сможет поворачивать его на 180 градусов, активируя тот или иной режим работы.

Патентные иллюстрации показывают, что некоторая информация или, скажем, виртуальная клавиатура может отображаться в нижней части экрана. Теоретически этот раздел может также выполнять функцию видоискателя при съемке автопортретов основной камерой. Кстати, последний, судя по иллюстрациям, получит три оптических модуля, которые будут выстроены горизонтально.

Что касается фронтальной камеры, она будет установлена ​​в продолговатом отверстии в центре верхней области дисплея. Она будет включать в себя два датчика.

Пока что это вся информация о данном аппарате. Планирует ли Vivo коммерческий смартфон с описанным дизайном, остается неизвестным.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo представила игровой смартфон с поддержкой 5G.

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