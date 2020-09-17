Компания Sony порадует новым флагманским камерофоном

Компания Sony сегодня представила камерофон Xperia 5 II, продолжение прошлогоднего Xperia 5. Как и его предшественник, Xperia 5 II является относительно компактным телефоном с 6,1-дюймовым дисплеем. Что касается аппаратного обеспечения, телефон довольно похож на Xperia 1 II, который Sony представила ранее в этом году. Об этом сообщает издание Android Central.

В отличие от Xperia 1 II сверхвысокая 6,1-дюймовая панель FHD + в Xperia 5 II может похвастаться частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Компактный флагманский телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти.

Xperia 5 II имеет тройную камеру на задней панели с основным датчиком на 12 МП, сверхширокоугольным объективом на 12 МП и телеобъективом на 12 МП с 3-кратным оптическим зумом. Sony заявляет, что Xperia 5 II - первый в мире телефон, способный снимать замедленное видео со скоростью 120 кадров в секунду в 4K HDR. Он также поддерживает автофокусировку по глазам в реальном времени и непрерывную серийную съемку со скоростью до 20 кадров в секунду. Для селфи на передней панели телефона есть 8-мегапиксельная камера с 5-осевой стабилизацией.

Что касается времени автономной работы, Xperia 5 II является достойным обновлением по сравнению с Xperia 5. Последний флагман Xperia оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 21 Вт. Пользователи также получат разъем для наушников 3,5 мм, фронтальные стереодинамики с Dolby Atmos и водонепроницаемость IP68.

Xperia 5 II будет доступен для предварительного заказа в США с 29 сентября по цене 950 долларов. Однако Sony заявляет, что поставки телефона начнутся только 4 декабря. Однако, как и Xperia 1 II, он не будет совместим с сетями 5G в США.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony объявила цены на Playstation 5.

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