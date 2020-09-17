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Sony объявила цены на Playstation 5

За новую игровую консоль придется заплатить почти 500 долларов

сегодня, 03:35
Автор:

Владимир Лавский

Компания Sony объявила цену на новые модели Playstation 5. Об этом сообщает официальный аккаунт компании в фейсбуке. 

Sony объявила цены на Playstation 5

Новая цифровая модель будет стоит 399 долларов. Если же любители игр захотят купить себе модель с приводом, что придется заплатить на 100 долларов больше. Старт продаж в Северной Америке и большинстве стран Европы начнется 12 ноября. Украинцы легально же смогут купить консоль неделей позже. 

По сути новая Playstation отличается от предыдущей версией лишь наличием или отсутствием дисковода — в остальном новая консоль идентична Playstation 4. Также Sony объявила, что подписчики PS Plus получат коллекцию игр PS4 бесплатно. В коллекцию войдут Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit: Become Human и другие. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Sony может ограничить количество PlayStation 5 на старте.

Технологическая компания Sony рассматривает вариант выпуска ограниченного количества консолей нового поколения PlayStation 5 — всего около 5-6 миллионов экземпляров до конца марта 2021 года против 7,5 миллиона PlayStation 4 за первые полгода после выхода. 




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