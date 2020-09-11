Компания Huawei запатентовала смартфон с необычным дисплеем

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Павел Зинченко
За последние пару лет Huawei выпустила пару складных смартфонов, а также запатентовала несколько устройств футуристического вида. Согласно новой патентной заявке, обнаруженной LetsGoDigital, Huawei, похоже, в настоящее время работает над новым смартфоном с круговым дисплеем. Об этом сообщает Android Headlines.
Компания подала этот новый патент на дизайн в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Согласно патенту, поданному 17 марта и опубликованному 11 сентября, конструкция устройства очень похожа на складные смартфоны Mate X и Mate Xs - за исключением складного механизма.
Как и флагманские смартфоны текущего поколения, он оснащен дисплеем от края до края с минимальными рамками на передней панели. Однако дисплей будет повернут к задней части устройства с левой стороны. На правом краю будут кнопка питания и регулировка громкости.
Хотя компания уже избавилась от аппаратных кнопок на некоторых из своих флагманских устройств, в эталонном дизайне в этом списке они все еще есть. Это видно на концептуальном смартфоне Xiaomi Mi MIX Alpha, представленном в 2019 году, Huawei также может выбрать аналогичный гибкий OLED-дисплей.
Установка камеры на задней панели устройства также служит передней камерой. Таким образом, камеры с высоким разрешением позволяют снимать красивые селфи. Как и в случае со всеми патентами, нет никакой гарантии, что этот дизайн будет использован в следующем смартфоне.
Об этом сообщает издание "Комментарии", Huawei представила уникальный смарт-чемодан.
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