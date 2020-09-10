Компания Huawei представила уникальный смарт-чемодан

Как всем известно, китайская компания Huawei вступила в судебную тяжбу с США, и с тех пор, как смартфоны Huawei были запрещены в США, китайская компания испытывает проблемы с поддержанием своего бизнеса на плаву. Такая ситуация не помешала Huawei представить новый "умный" бизнес-чемодан. Об этом сообщает The Genys.

ФОТО: The Genys

Для создания "умного" чемодана Huawei объединила усилия с компанией Samsonite. Новая сумка выпускается разных размеров: 20, 25 и 28 дюймов по цене 291, 337 и 380 долларов соответственно.

Одна из ключевых особенностей этого чемодана заключается в том, что пользователи могут легко разблокировать его. Если "умный" чемодан заранее был синхронизирован со смартфоном Huawei, замок автоматически откроется, если смартфон поднести к зоне для считывания. Система будет работать, даже если экран телефона выключен.

Данный "умный" чемодан Huawei также оснащен отсеком для хранения аккумулятора и внешним портом USB. Что касается внутренней части чемодана, то в компании заявляют, что он сделан из экологически чистых тканей, а корпус - из алюминиевого сплава.

Помимо нового интеллектуального бизнес-чемодана, Huawei также анонсировала собственную операционную систему HarmonyOS 2.0. Компания упомянула, что пока будет запущена только серия бета-версий, и в ближайшем будущем к новой ОС присоединится больше устройств.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei запускает собственный голосовой помощник.

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