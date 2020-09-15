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Компания Google назвала дату презентации новых гаджетов

В числе прочих гаджетов будут представлены смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G

сегодня, 15:47
Автор:

Павел Зинченко

В приглашении, которое Google отправил представителям массовой информации, компания официально подтвердила онлайн-мероприятие, которое пройдет 30 сентября. Будет представлена новая линейка продуктов, включая Pixel 5, новый Chromecast и многое другое. Об этом сообщает 9to5Google.

Компания Google назвала дату презентации новых гаджетов

Мероприятие Google Launch Night In состоится в 11 часов утра 30 сентября. Оно не будет транслироваться в прямом эфире для широкой публики. Однако Google продвигает запуск в своих социальных сетях, подразумевая, что в конце концов мероприятие может быть публичным. 

Это мероприятие, вероятно, представит СМИ продукты Google 2020 года, которые, как известно, включают смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Наряду с новыми смартфонами Google также намекает на появление "умного" динамика. Речь, безусловно, идет о спикере для "умного" дома Nest, который Google продемонстрировал в одном изображении и видео-тизере в начале этого года. Помимо этого, есть также "новый Chromecast", электронный ключ Sabrina на базе Android TV, информация о котором всплывала несколько раз за последнее время.

Это все, что Google официально упоминает в своем электронном письме, но также можно предположить, что компания может продемонстрировать новую модель термостата на этом мероприятии. Это оборудование попало в FCC на прошлой неделе.

Как сообщало издание "Комментарии", Google заявила о намерениях покончить со своим углеродным следом.


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