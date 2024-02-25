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Компания Apple сделала предупреждение для пользователей iPhone

Apple обновила страницу технической поддержки для смартфонов iPhone, добавив одно предупреждение.

25 февраля 2024, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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Американская компания Apple предостерегает пользователей iPhone от популярной практики сушки смартфона с помощью риса. Свои установки технологическая компания опубликовала в обновленном пакете технической поддержки.

Компания Apple сделала предупреждение для пользователей iPhone

Apple предупреждает пользователей iPhone. Фото из открытых источников

Случайное падение смартфона в посуду с жидкостью или намокание во время дождя может оказаться реальной опасностью и постичь многих пользователей мобильных устройств. Одной из популярных практик "спасти" телефон стало его перемещение в пакет с рисом, который якобы должен вытащить воду из смартфона.

Компания Apple сделала предупреждение пользователям своих устройств. На сайте технической поддержки, посвященной смартфонам этого производителя, появилась пункт против сушки айфонов с помощью риса.

Apple считает, что такой метод может принести больше вреда, чем пользы. Использование риса для сушки может привести к попаданию зерен в зарядный порт или разъем для наушников. Это может значительно увеличить стоимость ремонта.

Apple рекомендует оставить iPhone в проветриваемом помещении на срок до 24 часов. Затем необходимо проверить оборудование с помощью зарядного устройства. Если же это не помогло, то, по рекомендациям компании, следует обратиться к ближайшему авторизованному поставщику услуг Apple.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных мобильных телефонах всех времен. Одна из моделей iPhone заняла третье место в рейтинге.

Также "Комментарии" писали о рейтинге с 10 самых дорогих телефонов в мире. Сразу пять позиций заняли смартфоны iPhone от американской компании Apple.



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