Китайская компания запатентовала смартфон со странным дизайном

Патенты Xiaomi появляются часто, и последний из них, предоставленный порталом LetsGoDigital, показывает, что китайская компания по-прежнему очень много инвестирует в складные технологии. Тем не менее, похоже, что в этом конкретном приложении Xiaomi больше заинтересована в создании складного смартфона с дисплеем большого размера, аналогичным дисплею большого планшета в полностью развернутом виде. Об этом сообщает издание Notebook.

Складное устройство Xiaomi, которое LetsGoDigital назвала "Xiaomi Mi Z Fold" из-за формы "Z", которую смартфон может формировать при складывании, в собранном виде выглядит как смартфон обычного размера. Но его внешний вид обманчив, потому что если посмотреть на закрытое устройство сверху или снизу, можно увидеть большую толщину, которая возникает при наличии такого смартфона с множеством складок.

Массивность устройства - не единственная проблема Xiaomi Mi Z Fold. Способ, которым патент описывает механизм складывания, оставляет смартфон в сложенном виде как устройство с двумя дисплеями - стандартного заднего корпуса для размещения системы основной камеры нет. Таким образом, пользователю придется либо развернуть смартфон Xiaomi в форме планшета, чтобы использовать настройку "задней" камеры, либо у китайской фирмы есть несколько серьезных решений с камерой под дисплеем, готовых появиться перед широкой публикой в 2021 году.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi официально представит новый проектор.

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