Китайская компания случайно расскрыла подробности о новом смартфоне

Даже накануне презентации смартфона POCO X3 NFC производитель не спешит делиться подробностями о новинке и, похоже, готовит очередной сюрприз для поклонников бренда. Пресс-служба компании по ошибке опубликовала тизер, раскрывающий некоторые особенности и название еще одного гаджета линейки бренда. Об этом сообщает издание Droid News.

Изображение, опубликованное китайским изданием ITHome, указывает на то, что участники специальной акции, организованной вендором, получат возможность выиграть новый смартфон POCO X3 Pro. Плакат подтверждает предположения инсайдеров о планах POCO представить сразу несколько версий гаджета: обычную и более продвинутую. Вскоре после релиза компания поспешила удалить изображение, заменив его аналогичным тизером, но с указанием модели смартфона POCO X3 NFC.

Согласно прошлым утечкам, POCO X3 NFC получит процессор Snapdragon 732G и будет оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Примечательно, что новинке приписывают аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки емкостью до 33 Вт. Максимальное разрешение основной камеры ожидается на уровне 64 Мп. Пока неизвестно, чем Pro версия устройства будет отличаться от базовой модели.

Презентация смартфона POCO X3 NFC состоится 7 сентября.

Как сообщало издание "Комментарии", южнокорейская компания сообщила о скором появлении нового смартфона.

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