Южнокорейская компания сообщила о скором появлении нового смартфона

Смартфон Samsung Galaxy A42 5G был анонсирован компанией в рамках виртуального мероприятия Life Unstoppable. Компания поделилась лишь некоторыми подробностями о телефоне, который, как ожидается, станет самым дешевым предложением с 5G. В телефоне есть четыре камеры на задней панели и одна камера для селфи, размещенная в выемке. Из изображений, доступных на веб-сайте Samsung, видно, что вокруг телефона тонкие лицевые панели. Похоже, на его задней части есть градиент от синего к серому. Об этом сообщает Gadgets 360.

Как уже упоминалось, Samsung поделился лишь несколькими подробностями о телефоне, а о цене и доступности нет ни слова. Ожидается, что этот телефон будет стоить меньше, чем текущий бюджетный телефон 5G от Samsung, Galaxy A51 5G, который был запущен в продажу по цене 499,99 долларов. Вероятно, что в ближайшем будущем компания представит более подробную информацию о Galaxy A42 5G.

Говоря о том, что известно о телефоне, Samsung Galaxy A42 5G будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с выемкой для селфи-камеры. Как следует из названия, он будет иметь поддержку 5G. На изображениях телефона показаны четыре камеры заднего вида внутри квадратного модуля со вспышкой под ним. Кнопки включения и регулировки громкости находятся на правой стороне.

Galaxy A42 5G, похоже, является преемником Samsung Galaxy A41, выпущенного в марте этого года. Дизайн двух телефонов очень похож, и можно ожидать, что Samsung передаст некоторые характеристики Galaxy A42 5G. Таким образом, телефон может быть оснащен дисплеем Full-HD +, он может иметь какую-то быструю зарядку и, скорее всего, оснащен батареей емкостью 5000 мАч или больше.

Как сообщает издание "Комментарии", Samsung рассказала, когда развернет 6G-сеть.

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