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Китайская компания разрабатывает бюджетный смартфон с поддержкой 5G

Новый смартфон Vivo имеет 6,4-дюймовый дисплей, а его толщина составит 7,7 мм

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Китайская компания Vivo, один из крупнейших мировых поставщиков смартфонов, продолжает развивать направление 5G. По данным сетевых источников, скоро будет выпуск нового устройства среднего уровня с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения. Об этом сообщает издание Phone Mantra.

Китайская компания разрабатывает бюджетный смартфон с поддержкой 5G

Кодовое название устройства - V2031A. Информация о нем появилась на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Известно, что смартфон наделен 6,4-дюймовым дисплеем. Наблюдатели считают, что это панель Full HD + с выемкой или отверстием для фронтальной камеры.

Питание будет осуществляться от аккумуляторной батареи емкостью 4020 мАч. Сертификация 3C указывает на поддержку технологии зарядки 18 Вт. Также известна и толщина корпуса - 7,7 мм.

Таким образом, можно предположить, что вскоре Vivo анонсирует относительно недорогое устройство 5G. Вероятно, оно будет основано на одном из процессоров семейства MediaTek Dimensity.

Согласно свежему прогнозу Canalys, в этом году по всему миру будет поставлено около 278 миллионов смартфонов 5G. В 2021 году поставки таких устройств увеличатся примерно вдвое и достигнут 544 млн штук.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo представила сразу два бюджетных смартфона.


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