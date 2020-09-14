Китайская компания разрабатывает бюджетный смартфон с поддержкой 5G

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Павел Зинченко
Китайская компания Vivo, один из крупнейших мировых поставщиков смартфонов, продолжает развивать направление 5G. По данным сетевых источников, скоро будет выпуск нового устройства среднего уровня с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения. Об этом сообщает издание Phone Mantra.
Кодовое название устройства - V2031A. Информация о нем появилась на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Известно, что смартфон наделен 6,4-дюймовым дисплеем. Наблюдатели считают, что это панель Full HD + с выемкой или отверстием для фронтальной камеры.
Питание будет осуществляться от аккумуляторной батареи емкостью 4020 мАч. Сертификация 3C указывает на поддержку технологии зарядки 18 Вт. Также известна и толщина корпуса - 7,7 мм.
Таким образом, можно предположить, что вскоре Vivo анонсирует относительно недорогое устройство 5G. Вероятно, оно будет основано на одном из процессоров семейства MediaTek Dimensity.
Согласно свежему прогнозу Canalys, в этом году по всему миру будет поставлено около 278 миллионов смартфонов 5G. В 2021 году поставки таких устройств увеличатся примерно вдвое и достигнут 544 млн штук.
Как сообщало издание "Комментарии", Vivo представила сразу два бюджетных смартфона.
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