Компания Vivo представила сразу два бюджетных смартфона

Компания Vivo выпустила в Индии новый бюджетный смартфон серии Vivo Y - Vivo Y20. В новом смартфоне есть пара основных моментов, таких как тройная задняя камера, технология быстрой зарядки FlashCharge 10 Вт и многое другое. Об этом сообщает издание India TV.

Смартфон Vivo Y20 оснащен 6,51-дюймовым дисплеем HD + IPS Halo View и поддерживает соотношение сторон 20: 9. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 460 и оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. На передней панели расположены три задние камеры: основная камера на 13 МП, датчик глубины на 2 МП и макрообъектив на 2 МП. Та, что спереди, составляет 8MP. Устройство поддерживает различные функции камеры, такие как портретный режим, живое фото, панорама, замедленное видео и многое другое.

Он оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки FlashCharge 18 Вт и работает под управлением FunTouch OS 10.5 на базе Android 10. Кроме того, он поставляется с боковым сканером отпечатков пальцев и вариантами цвета Obsidian Black и Dawn White.

Кроме того, Vivo представила смартфон Vivo Y20i, который обладает большинством характеристик, как и Vivo Y20, за исключением меньших 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти и различных цветовых вариантов: Dawn White и Nebule Blue.

Vivo Y20 продаются по цене 12 990 рупий и будут доступны для покупки с 28 августа в крупных розничных магазинах, интернет-магазинах Vivo и на популярных платформах электронной коммерции. С другой стороны, Vivo Y20i стоят 11 990 рупий и будут в продаже 3 сентября.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo незаметно представила новый смартфон.

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