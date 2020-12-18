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Китайская компания готовится представить новый смартфон: что известно

Redmi 9 Power построен на 6,53-дюймовом ЖК-дисплее, а также имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч

сегодня, 11:51
Автор:

Павел Зинченко

Xiaomi сегодня представила новый смартфон под названием Redmi 9 Power, но речь идет не о совсем новом телефоне. Это Redmi Note 9 4G, выпущенный в Китае в прошлом месяце, с дополнительной 2-мегапиксельной макро-камерой.

Китайская компания готовится представить новый смартфон: что известно

ФОТО: Android Authority

Это означает, что Redmi 9 Power имеет SoC Snapdragon 662 и работает под управлением Android 10 с MIUI 12 поверх. Смартфон поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и имеет два варианта хранения — 64 ГБ (UFS 2.1) и 128 ГБ (UFS 2.2). Он также оснащен специальным слотом для карты microSD, что позволяет увеличить объем памяти до 512 ГБ.

Redmi 9 Power построен на 6,53-дюймовом ЖК-дисплее FullHD + с выемкой для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели смартфона с текстурой, защищающей от отпечатков пальцев, и рисунком, аналогичным Realme C3, установлена ​​четырехкамерная камера. Она состоит из 48-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокой, 2-мегапиксельной глубины и 2-мегапиксельной макро-камеры.

Смартфон на базе Snapdragon 662 оснащен функцией AI Face Unlock и боковым сканером отпечатков пальцев для разблокировки без пароля, а заправкой всего пакета служит аккумулятор емкостью 6000 мАч, который заряжается через порт USB-C мощностью до 18 Вт.

Интересно, что Xiaomi включила в комплект адаптер питания мощностью 22,5 Вт вместо 18 Вт. Остальные особенности Redmi 9 Power включают разъем для наушников 3,5 мм, стереодинамики, защиту от брызг, IR Blaster и поддержку обратной зарядки. Смартфон поступит в продажу в Индии с 22 декабря.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi выпустил новую серию телефонов с телескопической камерой.


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Источник: https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_9_power_specs_price_sale_date-news-46791.php
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