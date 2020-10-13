Каждому по потребностям: безработные американцы смогут получить бесплатный смартфон

Новая правительственная программа предлагает бесплатные сотовые телефоны и услуги мобильной точки доступа миллионам американцев с низким доходом. Об этом сообщает издание WKBN First News.

Безработные американцы получат смартфоны

Компания TruConnect, занимающаяся беспроводной связью, принимает участие в программе Lifeline, чтобы обеспечить дешевыми смартфонами американцев, которые являются безработными или имеют маленький доход.

"В настоящее время примерно от 30 до 40 миллионов человек не имеют доступа к высокоскоростному Интернету, и это количество недавно увеличилось из-за проблем, связанных с COVID-19", — заявил Мэтью Джонсон, соучредитель и со-генеральный директор TruConnect изданию NewsNation.

Джонсон сказал, что программа Lifeline инициирована в 1980-х годах президентом Рональдом Рейганом, но подавляющее большинство американцев не знает об этом. Она предлагала американцам с низким доходом проводную телефонную линию с большой скидкой, но в последние годы акцент сместился на беспроводные телефоны.

Основное предложение Lifeline — недорогой телефон Android, минуты разговора и текстовые сообщения, а также 3 гигабайта данных в месяц. Калифорния наиболее щедра на неограниченное количество разговоров и текстовых сообщений, в то время как другие штаты в основном предоставляют участникам 1000 разговоров и текстовых сообщений. Единственное условие: пользоваться телефоном нужно не реже одного раза в месяц, чтобы услуга оставалась активной. Звонки в другие страны, такие как Мексика, Канада, Китай, Вьетнам и Корея, также включены в план.

Чтобы подать заявку на предоставление услуги, пользователи должны зарегистрироваться до 8 января 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Google обеспечит дешевые смартфоны хорошими камерами.



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