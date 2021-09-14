Каким будет iPhone 13 от Apple с уменьшенной "монобровью" и новым дисплеем: 10 главных качеств

В отличие от прошлого года, в этот раз мероприятие состоялось точно в срок — на третьей неделе первого осеннего месяца, пишет "НВ". Компания представила модели iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Девайсы заменили аналогичные аппараты предыдущего поколения с пометкой 12. В компании анонсировали обновленный iPhone 13 с аккумулятором, который держится существенно дольше, а керамическое покрытие очень прочное и уберегает гаджет от падений.



iPhone 13 от Apple, фото с открытых источников

10 вещей, которые нужно знать про Apple iPhone 13

Базовые телефоны получили новую камеру с сенсорами, расположенными по диагонали — они должны захватывать больше света. Также их экраны стали ярче на 28 процентов. Смартфоны iPhone 13 mini оценили минимум в 700 долларов, iPhone 13 — в 800 долларов.

1. Никаких замысловатых названий. Просто iPhone 13, не смотря на предрассудки США — в лифте невозможно найти кнопку 13-го этажа.

2. Ключевой особенностью актуальных смартфонов Apple оказался обновленный экран, причем о его появлении говорили еще в конце 2020 года.

3. Дизайн без изменений. Особый взгляд на прочность дисплея. Дисплей ProMotion впервые появился в iPad Pro.

4. Вырез на экране стал на 20% меньше. Ради сохранения продвинутой системы распознавания лиц Apple сохраняет "челку" в верхней части экрана.

5. Новая технология позволяет отображать картинку с высокой частотой до 120 герц, что делает анимацию на экране более плавной. Частота варьируется в зависимости от сценария использования и становится максимальной при демонстрации подвижного контента. Данный апгрейд применим лишь к Pro-смартфонам.

6. Оптическая стабилизация, из-за которой многие покупали iPhone 12 Pro Max — оптическая стабилизация теперь доступна и в младших моделях — iPhone 13 и iPhone 13 Mini.

7. Лайтовые цены. В США iPhone 13 стартует от $699.

8. Автономность. В Apple особенно гордятся тем, что при более ярком экране и более мощном процессоре автономность стала лучше.

9. Приватность. Теперь айфоны умеют препятствовать трекингу по IP-адресам.

10. Новый процессор. Процессор А15 создан по техпроцессу 5 нм, содержит 5 млрд транзисторов. Чип, с которым всё супербыстро.

В материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось, что с компанией Apple ведутся переговоры, чтобы Siri заговорила на украинском. Ранее, Apple опубликовали у себя на сайте вакансию аналитика аннотаций со знанием украинского языка.



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