Какие вещи нельзя держать рядом с мобильным телефоном и почему

Современного человека сложно представить без мобильного телефона, ведь с его помощью мы общаемся, читаем новости, работаем и расслабляемся. И когда гаджет выходит из строя, это превращается в серьезную проблему. И часто мы сами в этом виноваты, потому что пренебрегаем мерами осторожности. Эксперты назвали вещи, которые не стоит держать вместе с гаджетом, потому что это может вызвать ряд неприятностей. Что входит в список?

Что нельзя класть рядом с телефоном / Фото: 1zoom

Металлические предметы

Не стоит держать в одном кармане мобильный телефон, ключи и другие металлические предметы, потому что можно поцарапать экран или разбить его. Лучше эти предметы класть в разные отделы сумки или курточки.

Бумажные деньги

Часто люди хранят деньги в чехле мобильного телефона, потому что считают это удобным, но бумажные деньги могут нарушить тепловыделение гаджета и привести к перегреву. Более того, на деньгах содержится много микробов, скапливающих грязь на смартфоне, который мы регулярно берем в руки.

Пластиковые карточки

На банковских и дисконтных картах есть магнитные полосы и при хранении с телефоном они могут размагнититься. Массово они не выходят из строя по этой причине, но вероятность такая все же существует.

Помада

Есть такие упаковки губных помад, которые закрываются на магнит, а это может плохо отразиться на сигнале смартфона, если держать эти вещи вместе.

Еда

Исследователи не раз доказывали, что на телефоне содержится большое количество микробов, поэтому его точно не стоит хранить вместе с едой из гигиенических соображений.

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