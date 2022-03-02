Как узнать, прослушивается ли ваш мобильный телефон

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Светлана Шкурупий
Идет
седьмой день войны между Украиной и Российской Федерацией. Многие жители с
начала полномасштабного вторжения начали получать фейковые сообщения и
опасаются, что их телефон может прослушивать противник. Какие признаки помогают
распознать, что телефон прослушивается и как от этого защититься?
Как узнать, есть ли прослушка в телефоне (фото из открытых источников)
Итак,
ваш смартфон может быть на прослушке, если во время разговоров вы замечаете следующие
признаки:
-
треск и эхо;
-
заряд батареи очень быстро разряжается. Особенно обратите на это внимание, если
телефон новый;
-
аккумулятор быстро перегревается, даже если телефоном вы активно не
пользуетесь;
-
телефон "самостоятельно" включается и выключается;
Как
проверить, есть ли прослушка?
-
*#62# — вы можете выяснить, на какой номер переадресовывается информация.
-
*#21# — помогает выяснить, включена ли
на вашем гаджете переадресация звонков и текстовых сообщений на другой номер
телефона. Актуально как для Android, так и для iPhone.
-
*#33# — поможет узнать, стоит ли
блокировка на функции SMS, MMS, а также о внесении номеров телефона в черный
список.
Если
вы заметили, что мобильное устройство может кто-то прослушивать, нужно защитить
свои данные. А для этого, позвоните своему оператору, чтобы он проверил этот
факт. Самым надежным способом убрать прослушку является сброс всех настроек
телефона до заводских. Отключите переадресацию с помощью комбинации: ##002#.
Далее
установите на свой гаджет программы: EAGLE Security FREE, Darshak, Android
IMSI-Catcher Detector или CatcherCatcher. Они помогут обезопасить ваши
сообщения и вызовы.
Пользователям
Android нужно зайти в приложение Chrome, нажать три точки, затем
"Настройки" — "Конфиденциальность" — "Запрет
отслеживания".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как понять, что Viber прослушивают.
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