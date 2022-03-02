Как узнать, прослушивается ли ваш мобильный телефон

Идет седьмой день войны между Украиной и Российской Федерацией. Многие жители с начала полномасштабного вторжения начали получать фейковые сообщения и опасаются, что их телефон может прослушивать противник. Какие признаки помогают распознать, что телефон прослушивается и как от этого защититься?

Как узнать, есть ли прослушка в телефоне (фото из открытых источников)

Итак, ваш смартфон может быть на прослушке, если во время разговоров вы замечаете следующие признаки:

- треск и эхо;

- заряд батареи очень быстро разряжается. Особенно обратите на это внимание, если телефон новый;

- аккумулятор быстро перегревается, даже если телефоном вы активно не пользуетесь;

- телефон "самостоятельно" включается и выключается;

Как проверить, есть ли прослушка?

- *#62# — вы можете выяснить, на какой номер переадресовывается информация.

- *#21# — помогает выяснить, включена ли на вашем гаджете переадресация звонков и текстовых сообщений на другой номер телефона. Актуально как для Android, так и для iPhone.

- *#33# — поможет узнать, стоит ли блокировка на функции SMS, MMS, а также о внесении номеров телефона в черный список.

Если вы заметили, что мобильное устройство может кто-то прослушивать, нужно защитить свои данные. А для этого, позвоните своему оператору, чтобы он проверил этот факт. Самым надежным способом убрать прослушку является сброс всех настроек телефона до заводских. Отключите переадресацию с помощью комбинации: ##002#.

Далее установите на свой гаджет программы: EAGLE Security FREE, Darshak, Android IMSI-Catcher Detector или CatcherCatcher. Они помогут обезопасить ваши сообщения и вызовы.

Пользователям Android нужно зайти в приложение Chrome, нажать три точки, затем "Настройки" — "Конфиденциальность" — "Запрет отслеживания".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как понять, что Viber прослушивают.

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