Как трусы или мусорный бак: блогеры высмеяли дизайн iPhone 12

Не прошло и нескольких дней после презентации смартфонов линейки iPhone 12, как блогеры начали получать экземпляры смартфонов. Благодаря этому стал известен реальный цвет новинок, в первую очередь iPhone 12 и iPhone 12 Pro. И кто бы мог подумать, что именно цвет новых телефонов примет на себя главную критику, сообщает Internet UА.

Пользователям не понравился цвет iPhone 12

Особое негодование вызвал синий цвет iPhone 12. От внимания пользователей не ушло то, что в реальности синий iPhone 12 не соответствует изображению, которое представлено на официальном сайте. Пользователи пишут, что на самом деле синий цвет выглядит, выражаясь фигурально, "дешево". Как заявили некоторые блогеры, "возникает желание сразу же скрыть смартфон в чехле".

Любители пошутить сразу же провели параллели между смартфоном и вещами, которым присущ такой же цвет, в частности синими тапочками, помойкой и даже трусами.





Следует заметить, что это не единственное разочарование, которое ожидает пользователей в коробке нового iPhone 12. В ней уже не будет блока зарядки. Apple сократит комплект поставки прошлогодних iPhone. Покупателям предлагают использовать уже имеющиеся аксессуары или приобрести их отдельно.

Как сообщало издание "Комментарии", iPhone 12 протестировали в сети 5G.

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