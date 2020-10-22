kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.10.2020

BTC/USD

13076.94

ETH/USD

397.89

LTC/USD

54.18

НБУ 22.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Как трусы или мусорный бак: блогеры высмеяли дизайн iPhone 12
commentss НОВОСТИ Все новости

Как трусы или мусорный бак: блогеры высмеяли дизайн iPhone 12

Пользователи остались недовольны цветом новой линейки iPhone

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Не прошло и нескольких дней после презентации смартфонов линейки iPhone 12, как блогеры начали получать экземпляры смартфонов. Благодаря этому стал известен реальный цвет новинок, в первую очередь iPhone 12 и iPhone 12 Pro. И кто бы мог подумать, что именно цвет новых телефонов примет на себя главную критику, сообщает Internet UА.

Как трусы или мусорный бак: блогеры высмеяли дизайн iPhone 12

Пользователям не понравился цвет iPhone 12

Особое негодование вызвал синий цвет iPhone 12. От внимания пользователей не ушло то, что в реальности синий iPhone 12 не соответствует изображению, которое представлено на официальном сайте. Пользователи пишут, что на самом деле синий цвет выглядит, выражаясь фигурально, "дешево". Как заявили некоторые блогеры, "возникает желание сразу же скрыть смартфон в чехле".

Любители пошутить сразу же провели параллели между смартфоном и вещами, которым присущ такой же цвет, в частности синими тапочками, помойкой и даже трусами. 


Следует заметить, что это не единственное разочарование, которое ожидает пользователей в коробке нового iPhone 12. В ней уже не будет блока зарядки. Apple сократит комплект поставки прошлогодних iPhone. Покупателям предлагают использовать уже имеющиеся аксессуары или приобрести их отдельно.

Как сообщало издание "Комментарии", iPhone 12 протестировали в сети 5G.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ